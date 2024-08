Die Aktie von CTS Eventim (WKN: 547030) schießt am Donnerstag um bis zu +10% in die Höhe. Dabei werden Spitzenkurse von 91,15 € erreicht, was ein neues Rekordhoch bedeutet. Für Kauflaune sorgen die aktuellen Quartalszahlen. Wie sind diese einzuschätzen und was können Anleger jetzt noch erwarten? Wachstum beschleunigt Während der Corona-Pandemie waren die Geschäfte des Event-Veranstalters und Ticket-Vermarkters weitestgehend zusammengebrochen. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...