© Foto: Hannes P Albert/dpa



Die Schere zwischen gewöhnlichen Arbeitnehmern und der Chefetage klafft immer weiter auseinander. Mittlerweile verdienen einige CEOs an einem Tag so viel wie ihre Mitarbeiter im ganzen Jahr.Politiker und Währungshüter warnen gerne, dass zu hohe Abschlüsse bei Gehaltsverhandlungen mit Gewerkschaften die Inflation anheizen können und deswegen verhindert werden müssten. Als Anfang des vergangenen Jahres beispielsweise bei der Deutschen Post Lohnsteigerungen durchgesetzt wurden, schlugen viele die Hände über dem Kopf zusammen und forderten von den Arbeitnehmern, Maß zu halten. Wenig Zurückhaltung ist gleichzeitig in den Chefetagen zu sehen, wo einige am Tag so viel verdienen, wie gewöhnliche …