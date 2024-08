Mehr als 306 Millionen Dollar Umsatz 2023, ein Anstieg von 10 im Vergleich zum Vorjahr

Die MultiBank Group, eines der weltweit größten Finanzderivate-Institute mit Hauptsitz in Dubai, verkündet ihr bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr mit einem beeindruckenden Umsatz 2023 von 306.636.717 Dollar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240822739552/de/

Annual Revenue Growth MultiBank Group 2023 (Graphic: Business Wire)

Auf der Grundlage der letzten geprüften Jahresabschlüsse erzielte die MultiBank Group einen starken Anstieg der Einnahmen um 10 %, ausgehend von 279.523.140 Dollar 2022. Dieser Meilenstein spiegelt die effektive Geschäftsstrategie der Gruppe, ihr kontinuierliches Wachstum und ihr Engagement wider, ihren Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Darüber hinaus verzeichnete die MultiBank Group einen bemerkenswerten Anstieg des Nettogewinns um 26 von 180.013.709 Dollar 2022 auf 226.837.355 Dollar 2023, was die operative Effizienz der Gruppe unterstreicht und ihre Position als weltweit führendes Unternehmen in der Finanzderivatebranche stärkt.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, kommentierte: "Der beispiellose finanzielle Erfolg, den wir in diesem Jahr erzielt haben, ist ein Beweis für unsere robuste strategische Planung und Widerstandsfähigkeit sowie für unsere Fähigkeit, die Komplexität der globalen Finanzlandschaft zu antizipieren und zu steuern. Das anhaltende Ertragswachstum und der bemerkenswerte Anstieg des Nettogewinns unterstreichen unser unermüdliches Streben nach Innovation, operativer Exzellenz und kundenorientierten Lösungen. Während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen, bleiben wir unserem Ziel treu, neue Maßstäbe in der Finanzderivateindustrie zu setzen und sicherzustellen, dass wir unseren Stakeholdern einen unvergleichlichen Mehrwert bieten und unsere Führungsposition in diesem dynamischen Markt behaupten."

Die MultiBank Group verwaltet ein beeindruckendes tägliches Handelsvolumen von mehr als 12,1 Mrd. Dollar und bedient eine große und vielfältige Kundschaft von mehr als 1 Mio. Händlern in 90 Ländern und ist von 15 Finanzaufsichtsbehörden weltweit zugelassen. Die Gruppe setzt mit ihren benutzerfreundlichen Online-Handelsplattformen neue Branchenstandards, indem sie modernste Technologien einsetzt und gleichzeitig ihr Engagement für kosteneffiziente Handelslösungen und hochmoderne Finanzprodukte unter Beweis stellt.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group hat ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 12,1 Milliarden Dollar und bedient über 1 Million Kunden. Die MultiBank Group hat sich zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 bei einer breiten Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://multibankfx.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240822739552/de/

Contacts:

Mykyta Buzhor

mykyta.buzhor@multibankfx.com