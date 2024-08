Nürnberg (ots) -Mit neun Restaurants, die von Guide Michelin ausgezeichnet wurden, weist Nürnberg unter den deutschen Großstädten die meisten Michelin-Sterne pro Kopf auf. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Food-Blogs "Chef's Pencil" hervor. Die mittelfränkische Stadt landet weltweit auf Platz 13. Im europaweiten Vergleich ist die Stadt sogar auf Platz 8 zu finden."Nürnberg hat sich zu einem Zentrum für Fine Dining entwickelt", sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ). "Mit einer wachsenden Anzahl an Sternerestaurants und der bemerkenswerten Dichte an Fine-Dining-Restaurants ist die Stadt ein herausragendes Ziel für Liebhaberinnen und Liebhaber der gehobenen Küche". Die Restaurants Waidwerk, Tisane, Veles, ZweiSinn Meiers, Koch und Kellner, Entenstuben und - seit diesem Jahr neu - das Restaurant Wonka sind mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Mit zwei Sternen sowie dem Grünen Stern besitzen das Restaurant etz sowie das Essigbrätlein eine besondere Auszeichnung.Die hohe Anzahl an Sterne- und Fine-Dining-Restaurants nahm die CTZ zum Anlass, die Multiplikatoren-Kampagne "Dining Affairs" zu starten. Im Rahmen dieser Kampagne stellt die CTZ aufbereite Inhalte zum Themenschwerpunkt "Fine Dining" zur Verfügung. Medienvertreterinnen und -vertreter erhalten im neu gestalteten Media Room unter https://tourismus.nuernberg.de/medien Content in Form von Textbausteinen, Bildmaterial und Hörfunk-Footage zu Recherchezwecken.Medienreise im September 2024Die CTZ bietet Medienvertreterinnen und -vertretern exklusive Einblicke in die Nürnberger Fine-Dining-Szene. Für die Medienreise vom 17. bis 19. September 2024 sind noch einzelne Anmeldungen möglich. Lernen Sie gemeinsam mit Sternekoch Felix Schneider (Restaurant etz) sein Zwei-Sterne-Restaurant kennen, genießen Sie das Ambiente und lassen Sie sich von Nürnberg als Feinschmecker-Zentrum überzeugen. Weitere Informationen und Anmeldung (https://tourismus.nuernberg.de/fileadmin/dokumente/presse/Medienreisen/2024_09_Programm_Medienreise.pdf).Weiterführende LinksInformationen zu den "Dining Affairs" und Anmeldung zu der Medienreise im Media Room: https://tourismus.nuernberg.de/medien/dining-affairs/Chef's Pencil (englisch): https://ots.de/7zZCqmÜber die Congress- und Tourismus-ZentraleDie Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) ist wichtiger Partner der Tourismusbranche in Nürnberg und als dieser für die nationale und internationale Vermarktung in den Bereichen Einzel- und Gruppenreisen sowie im Tagungs- und Kongresswesen zuständig. Zudem bietet die CTZ neben dem Betrieb einer Tourist Information auch umfassende Serviceleistungen an. Der 1904 gegründete Verkehrsverein Nürnberg e. V. fungiert als Kompetenzzentrum für seine rund 300 Mitglieder aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Wirtschaft und Kultur. Nürnberg gehört zu den Top 10 der wichtigsten deutschen Tourismusstädte.Mehr Informationen in Deutsch und Englisch finden Sie in unserem Media Room unter: https://tourismus.nuernberg.de/medien und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (@tourismus.nuernberg), Instagram (@nuernberg_travel) LinkedIn (Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg) und X (@Nuernberg_Info) nuernberg_travel Stadtglück tastenuremberg nürnbergerquartierePressekontakt:Franziska Steyer | PR und Kommunikation | Frauentorgraben 3 | 90443 NürnbergTelefon: +49 (0) 911 2336 113 | E-Mail: steyer@ctz-nuernberg.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056402/100922289