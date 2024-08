Düsseldorf (ots) -Im vergangenen Jahrzehnt hat sich COSORI zu einer der führenden Marken für Küchengeräte in Deutschland entwickelt und seine Verkäufe kontinuierlich im Einzelhandel und bei Amazon gesteigert, insbesondere mit seinen Bestseller-Heißluftfritteusen. COSORI ist Teil von Vesync Co. Ltd., einem chinesisch-amerikanischen Unternehmen, das 2011 gegründet wurde. Es steht für innovative, benutzerfreundliche und hochwertige Küchengeräte, die das Kochen einfacher und gesünder machen sollen. Online gehört COSORI bereits zu den Top 3 in der Kategorie Heißluftfritteusen in Deutschland und erreichte im Juli mit dem COSORI Pro II AirFryer den zweiten Platz unter den meistverkauften Modellen dieser Kategorie auf Amazon.Heißluftfritteusen erleben in Deutschland eine starke Nachfrage, da sie gesundes Frittieren mit minimalem Ölverbrauch sowie Energieeinsparungen ermöglichen. Mit der erweiterten Verfügbarkeit der COSORI-Produkte profitieren deutsche Verbraucher nun noch mehr: COSORI ist jetzt auch bei führenden Händlern wie MediaMarkt, Saturn, Expert und Euronics erhältlich. Das schnell wachsende Dual-Basket-Segment in der Kategorie der Heißluftfritteusen ist COSORI nicht entgangen. Das Unternehmen ist auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingegangen und hat mit der Einführung der TwinFry - einer beeindruckenden Ergänzung des Marktes - auf die Nachfrage nach Innovation reagiert. Diese Heißluftfritteuse verfügt über zwei Körbe, die zu einem größeren zusammengeführt werden können, ideal für die Zubereitung größerer Mahlzeiten. Die herausragende Dual Blaze-Technologie mit oben und unten angebrachten Heizelementen sorgt für gleichmäßiges Garen ohne Schütteln oder Wenden und führt zu perfekt knusprigen Mahlzeiten, die schnell und mit minimalem Öl zubereitet werden.COSORI startet seine neue Heißluftfritteuse in Deutschland und kooperiert mit Felix von Jascheroff für modernes, gesundes Kochen!COSORI freut sich, die neue Partnerschaft mit Felix von Jascheroff bekannt zu geben, dem beliebten und geselligen Schauspieler, der durch seine Rolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens geworden ist. Felix ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern auch als leidenschaftlicher Hobbykoch. Während des RTL-Dschungelcamps entdeckte er seine Liebe zum Kochen neu, als er für sich und seine Mitcamper kochte und kreativ wurde. Kochen spielt eine zentrale Rolle in seinem Alltag, was sich in seinem Instagram-Format "Felix... Koch doch mal" widerspiegelt, in dem er gerne mit Freunden kocht.Andrea Corrales, General Manager VeSync Europe: "Einen geeigneten Partner zu finden, der unsere Vision von modernem, gesundem Essen teilt, war eine Herausforderung. Aber schon im ersten Gespräch mit Felix von Jascheroff hatten wir das Gefühl, dass es perfekt passt. Felix ist ein unverzichtbarer Teil der deutschen Medienlandschaft und verkörpert die Werte, die unsere Kunden an COSORI schätzen: schnelles und einfaches Kochen im Alltag, das dennoch fantasievoll und gesund ist - eine Revolution des Fastfoods für die ganze Familie."Die Zusammenarbeit beginnt mit der Einführung der neuesten Heißluftfritteuse von COSORI, der Dual Blaze TwinFry. Diese Innovation ermöglicht die Zubereitung von zwei verschiedenen Gerichten gleichzeitig, ohne dass sich die Aromen vermischen. Die Dual Blaze TwinFry stellt eine vielseitige und praktische Art des Kochens dar und erweitert die kulinarischen Möglichkeiten erheblich. Diese Technologie ist besonders auf die Bedürfnisse moderner Familien zugeschnitten, die Wert auf schnelle und gesunde Mahlzeiten legen.Der offizielle Start der Zusammenarbeit ist für den 1. August geplant. Die Dual Blaze TwinFry ist jetzt exklusiv bei MediaMarkt und Saturn, in deren Online Shop und bei Amazon zu einem Preis von 229 Euro erhältlich. Eine Zusammenarbeit mit Westwing beginnt im September 2024.Felix von Jascheroff, Brand Ambassador: "Als Genießer weiß ich, wie wichtig ausgewogene Ernährung ist. In der Vergangenheit hatte ich oft mit Jo-Jo-Effekten zu kämpfen, weil es zwischen Arbeit und Privatleben oft schnell gehen musste. Mit der Dual Blaze TwinFry geht das Kochen schnell, unkompliziert und ist super abwechslungsreich. Ich bin überzeugt, dass sie auch Ihre Erwartungen übertreffen wird."COSORI, dessen regionales europäisches Büro in Düsseldorf ansässig ist, verkauft seine Produkte, einschließlich des Flaggschiffprodukts TurboBlaze, der 6-Liter-Heißluftfritteuse, in über 40 Ländern und Regionen weltweit. Zum Produktportfolio gehören auch Multikocher, Wasserkocher und Dörrautomaten. Weltweit wurden bereits über drei Millionen Produkte verkauft. Die Mission von COSORI ist es, jedem Benutzer zu helfen, wie ein Profi zu kochen, mit intuitiven Küchenzubehörteilen, frischer Technologie und einer Fülle von Rezepten und Community-Unterstützung, ohne erheblichen Zeitaufwand und ohne Vorkenntnisse.Über COSORICOSORI, eine renommierte Marke der Vesync Co., Ltd., ist bekannt für ihre innovativen Küchenprodukte, die echte Lösungen für moderne kulinarische Herausforderungen bieten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 inspiriert COSORI Küchen weltweit dazu, Orte freudiger Kreativität zu sein, an denen das Kochen Körper, Geist und Seele nährt. Als Schlüsselakteur in Vesyncs Mission, ganzheitliche Wohlfühllösungen zu liefern, setzt sich COSORI dafür ein, die Gesundheit, Effizienz und Freude am Kochprozess zu verbessern. Mit einer globalen Präsenz in über 40 Ländern wird COSORI weiterhin für sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit gefeiert. Entdecken Sie die Welt der revolutionären Produkte von COSORI, indem Sie die COSORI-Website besuchen oder uns in den sozialen Medien folgen. Um mehr über COSORI zu erfahren, besuchen Sie Cosori.dePressekontakt:Tamanna Nasserytna@vom-stein-pr.de+49 201 2988112Original-Content von: Cosori, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176023/5849045