London (www.anleihencheck.de) - Heute beginnt in Jackson Hole das alljährliche Notenbanktreffen, das Fixed Income Team von M&G Investments wirft deshalb einen Blick auf die sogenannte Sahm-Regel und die Frage, ob es der FED gelingen kann, eine "weiche Landung" zu koordinieren.Der Konjunkturzyklus befinde sich an einem interessanten Wendepunkt, an dem die Auswirkungen der höheren Zinssätze in vielerlei Hinsicht sichtbar würden, sei es durch eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes, eine sinkende Inflation oder ein schwankendes Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...