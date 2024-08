Der Platinpreis zeigt sich mit einem aktuellen Stand von 964 US-Dollar und einem Plus von 1,1 % in den letzten 24 Stunden von seiner starken Seite. In der wöchentlichen Betrachtung liegt die Steigerung bei 1,0 %. Dies könnte auf eine wachsende Marktzuversicht hindeuten. In diesem Artikel analysieren wir die jüngsten Entwicklungen und die dahinterliegenden Faktoren, die diese Dynamik beeinflussen.Anzeige:Platin (TVC:PLATINUM), oft im Vergleich zu Gold weniger beachtet, erlebt derzeit moderate Preissteigerungen. Experten, unter anderem von UBS Global Research, ...

