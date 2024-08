NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,51 Prozent auf 113,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,85 Prozent.

Im Handelsverlauf wurden Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed etwas gedämpft, was den Renditen von US-Anleihen Auftrieb verlieh. US-Konjunkturdaten waren schwächer als erwartet ausgefallen. Die von S&P Global ermittelte Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen ging im August überraschend zurück.

Bis zum Wochenschluss dürfte die Geldpolitik immer stärker in den Fokus der Finanzmärkte rücken. Im Verlauf startet das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Bei der Tagung im US-Bundesstaat Wyoming wird die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell besonders stark beachtet, die am Freitag erwartet wird. Die Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA./jkr/he