Bonn (ots) -VOM TRAUM ZUM TRAUMA - Tel Aviv und der 7. Oktober(Originaltitel: FROM NIGHTLIFE TO NIGHTMARE - Tel Aviv and October 7)Film von Boris ClaudiDeutsche Welle 2024Deutsche Fassung PhoenixDer Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat dramatische Konsequenzen für viele. In Israel, im Gazastreifen und weltweit. Dies ist die Geschichte von Menschen in Tel Aviv: Wie reagieren sie auf den Krieg? Wie blicken sie in die Zukunft?Die Filmgeschichte beginnt im Sommer 2023: die Deutsche Welle dreht die Lifestyle-Serie "Tel Aviv - Berlin". Kai Steinecke trifft Clubbetreiber, Kulturschaffende, Gastronomen, LGBTQ-Aktivisten und Architekten in Tel Aviv. Es entsteht das Bild einer lebensfrohen, liberalen und offenen Metropole. Dann kommt der 7. Oktober und alles verändert sich.Im Mai 2024 geben die Protagonisten von damals Einblicke in ihr Leben rund ein halbes Jahr nach den Terrorattacken: Wie haben sie den 7. Oktober erlebt? Wie hat sich ihr Alltag verändert? Wie stellen sie sich die Zukunft des Landes vor? Entstanden ist eine bewegende dokumentarische Momentaufnahme - emotional, persönlich und informativ.Die Doku zeigt nicht nur die Veränderung der Menschen, sondern auch die Veränderung der Stadt. Der Platz vor dem Tel Aviv Museum of Art wurde umbenannt in "The Hostages and Missing Square": leere Stühle erinnern an die entführten Geiseln. Der Carmel Markt: einst voll und belebt - jetzt sind viele Stände verwaist. Der Stadtteil Florentin: Bekannt für interessante Streetart - hier schlug eine der Rakete aus Gaza ein. Der Habima Square mit Theater und Philharmonie ist jetzt auch ein Ort der Erinnerung mit großer "Bring them Home"-Leuchttafel.Wir begleiten die Menschen in ihrer privaten Umgebung, zeigen wie sich ihr Alltag verändert hat. Dabei lebt die Dokumentation von Kontrasten: aktuelles Material wird Bildern und Tönen gegenübergestellt, die vor dem 7. Oktober gedreht wurden. Bis zu diesem Datum war Tel Aviv "capital of cool", eine der weltweit bekanntesten Party-Städte mit einem hedonistischen Lebensstil und den größten Freiräumen für queeres Leben im ganzen Nahen Osten. Nun stehen die Stadt und das ganze Land unter Schock.Alle Geschichten - geteilt in ein Vorher und Nachher - geben sehr persönliche Einblicke in eine traumatisierte Gesellschaft. Entstanden ist ein Dokument der Zeitgeschichte, das trotz aller Trauer auch Hoffnung macht auf eine Zeit nach dem Krieg.Der Film wird erstmals am 05. Oktober 2024 um 22:30 Uhr auf phoenix ausgestrahlt und wird auch auf YouTube abrufbar sein.