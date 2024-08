DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

NOBLE GRP.14/UND.FLR REGS XS1079076029 BAW/UFN

EO-Credit Linked MTN 2016(26) XS1314830073 BAW/UFN

VATTENFALL 15/78 FLR XS1322373017 BAW/UFN

DL-FLR Med.-Term Nts 2018(28) XS1719190370 BAW/UFN

METRO BANK 18/28 FLR XS1844097987 BAW/UFN

ZERT 01.09.25 Index XS2220393040 BAW/UFN

WIN SEMIC. 21/26 ZO CV XS2275382286 BAW/UFN

© 2024 Xetra Newsboard