Oakio, ein führender Hersteller von Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen (WPC), stellt seinen fortschrittlichen Proshield WPC-Träger vor, der entwickelt wurde, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und langlebigen Konstruktionslösungen zu erfüllen. Mit der zunehmenden Verbreitung umweltfreundlicher Baupraktiken in Europa erweist sich der Proshield WPC-Träger von Oakio als ideale Wahl für Architekten und Bauherren, die ökologische Verantwortung mit hoher Leistungsfähigkeit verbinden wollen.

Hervorragende Zusammensetzung für verbesserte Langlebigkeit

Der Proshield WPC-Träger zeichnet sich durch seine einzigartige Zusammensetzung aus. Hergestellt aus einer Mischung aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) und fein gemahlenen recycelten Eichenholzfasern, bietet der Träger eine perfekte Kombination aus natürlicher Ästhetik und industrieller Stärke. Das Besondere an der Proshield-Serie ist die schützende Außenschicht, die aus dem gleichen Material wie Golfbälle besteht. Diese robuste, coextrudierte Schicht umhüllt den Holz-Kunststoff-Kern und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Trägers gegenüber Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung erheblich, so dass eine lange Haltbarkeit auch in rauen Außenumgebungen gewährleistet ist.

"Unser Proshield WPC-Träger wurde für maximale Leistung entwickelt", sagt Juno Zhong, Marketing Director bei Oakio. "Der Schutzschild erhöht nicht nur die Lebensdauer des Trägers, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand und ist damit eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Holz."

Individuelle Anpassung in Perfektion

Der Proshield WPC-Träger von Oakio bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die ihn für verschiedene architektonische Stile anpassbar machen. Der Balken ist in verschiedenen Profilen, Strukturen und Farben erhältlich und lässt sich nahtlos sowohl in moderne als auch in traditionelle Designs integrieren. Ob ein glattes, poliertes Aussehen oder ein rustikaleres, holzähnliches Erscheinungsbild gewünscht wird, der Proshield WPC Beam von Oakio bietet die nötige Flexibilität, um bestimmte Designziele zu erreichen.

Nachhaltigkeit: Eine grünere Wahl

Im Einklang mit Oakios Engagement für Nachhaltigkeit wird Oakios WPC-Träger sorgfältig aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die zu 55 aus Eichenholzfasern, zu 35 aus Kunststoffharz und zu 10 aus Zusatzstoffen bestehen. Dieser Fokus auf Umweltverantwortung stellt sicher, dass jeder WPC-Träger eine außergewöhnliche Qualität und Leistung beibehält und gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft fördert.

Über Oakio

Oakio ist ein bahnbrechender Hersteller von Holz-Kunststoff-Verbundprodukten, der eine breite Palette an nachhaltigen und innovativen Verbundwerkstoffen anbietet. Mit dem Schwerpunkt auf Qualität und Umweltverantwortung hat sich Oakio dem Ziel verschrieben, die Grenzen des modernen Bauwesens mit Produkten wie dem Proshield WPC-Träger zu verschieben, um den sich entwickelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Weitere Informationen über Oakio Proshield WPC-Träger oder über die gesamte Produktpalette von Oakio für den Außenbereich finden Sie unter www.oakio.com.

