Tagesausblick 23.08.: Deutsche Bank mit Etappensieg in Rechtstreit

Die Aktienmärkte zeigten sich richtungslos, während Händler auf die Rede von Jerome Powell am Freitag warten. Es wird erwartet, dass Powell andeutet, dass Zinssenkungen kommen, jedoch nur in moderatem Tempo. Dies könnte die Marktprognosen für eine Zinssenkung von etwa einem Prozentpunkt bis Jahresende dämpfen. Die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen über die gesamte Kurve hinweg, besonders bei kürzeren Laufzeiten. Der Dollar gewann an Wert und der S&P 500® schwankte, blieb aber nahe seinem Allzeithoch. Fed-Vertreter wie Jeffrey Schmid und Susan Collins plädierten für eine abwartende Haltung, bevor weitere Zinssenkungen unterstützt werden. Collins sprach von einem "allmählichen, methodischen Tempo" bei den Anpassungen, ähnlich wie ihr Kollege Patrick Harker.

Unternehmen im Fokus

An der Spitze der Dax®-Performer, findet man heute die Aktie der Deutschen Bank. Im Entschädigungsstreit um die Übernahme der Postbank hat sich die Deutsche Bank mit einem Großteil der Kläger nach eigenen Angaben außergerichtlich geeinigt. Mehr als 80 von ihnen hätten einem Vergleich zugestimmt, darunter die größte Einzelklägerin. Durch den nun erzielten Vergleich könne die Deutsche Bank die Kosten und Risiken des Rechtsstreits um die Postbank-Übernahme erheblich reduzieren. Auf diese Nachricht hin handelt der Wert zum Tagesende um mehr als 3 Prozent höher. Die Commerzbank ist an diesem Handelstag ebenfalls in das Rampenlicht gerückt und findet sich auf Platz 2 ein. Commerzbank-Chef Manfred Knof hat nach langen Spekulationen intern signalisiert, dass ihm fünf Jahre an der Spitze nicht genug sind. Er will zeigen, dass er mehr kann, als die Bank aus der Krise zu führen und plant eine zweite Amtszeit. Diese Nachicht schien den Anlegern zu gefallen und die Aktie handelt rund zwei Prozent höher. Auf der andere Seite des deutschen Leitindex findet sich erneut Bayer ein. Mit der Performance der letzten ist nun ein Großteil der Gewinne - die durch den Etappensieg im Rechtsstreit in den USA entstanden - wieder dahin. Der Wert handelt zu Handelsschluss um über ein Prozent tiefer.