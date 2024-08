EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Die aap Implantate AG ("Gesellschaft") hat heute die Mitteilung des Abschlussprüfers, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Abschlussprüfer"), erhalten, dass dieser die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses am Freitag, den 23.08.2024, beenden wird und die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils aufgrund von Prüfungshemmnissen erklären wird. Der Abschlussprüfer begründet dies damit, dass er nicht in der Lage sei, die Prüfung abzuschließen, da in Bezug auf den HGB-Einzelabschluss aus seiner Sicht erforderliche Unterlagen nicht vollständig vorgelegt worden seien. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 trotz nicht abgeschlossener Prüfung erfolgt dementsprechend mit einem Versagungsvermerk. Die Entscheidung für die Veröffentlichung wurde aufgrund der ansonsten drohenden Zahlung eines Zwangsgeldes in sechsstelliger Höhe getroffen. Der Vorstand arbeitet mit allen verfügbaren Ressourcen, um das Prüfungshemmnis zu beheben und dieses für den Jahres- und Konzernabschluss 2024 zu beseitigen. aap Implantate AG Vorstand





