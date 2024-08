Der neuseeländische Einzelhändler für Haushalts- und Sportartikel mit 90 Filialen wird die KI-Plattform für Merchandising und Lieferketten zur Verbesserung von Prognosen, Bestandsmanagement und mehr nutzen

NEW YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, der Pionier für KI-gestützte Planungs-, Merchandising- und Preisgestaltungslösungen, hat heute eine Partnerschaft mit dem führenden neuseeländischen Einzelhandelskonzern Briscoe Group bekanntgegeben, zu dem auch Briscoes Homewares und Rebel Sport gehören. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Briscoe Group die KI-Plattform für Merchandising und Lieferketten von Impact Analytics, einschließlich PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart und AttributeSmart, zur Unterstützung datengestützter Entscheidungen, Verbesserung der Prognosegenauigkeit und des Bestandsmanagements sowie Verbesserung des Kundenerlebnisses implementieren.



"Nach einer gründlichen Prüfung der Möglichkeiten zur Integration fortschrittlicher KI-Funktionen in unsere Abläufe haben wir uns für Impact Analytics entschieden, weil das Unternehmen eine außergewöhnliche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Plattform und ein Team erfahrener Experten bietet", so Andrew Scott, COO der Briscoe Group. "Die Fähigkeit der Plattform zur schnellen Wertschöpfung mittels dynamischer Modulinteraktion und fortschrittlicher KI-Prognosen wird unser Geschäft zukunftssicher machen und sicherstellen, dass wir im Bereich der Einzelhandelsinnovation weiterhin führend bleiben."

"Wir sind stolz darauf, mit der Briscoe Group bei dieser bedeutenden Unternehmenstransformation zusammenzuarbeiten", so Prashant Agrawal, CEO von Impact Analytics. "Die Verpflichtung des Teams der Briscoe Group zu Spitzenleistungen und Innovation im Einzelhandel ist eine echte Inspiration. Wir sind zuversichtlich, dass unsere KI-gestützte Plattform sie bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele und der Förderung eines nachhaltigen Wachstums unterstützen wird."

Das PlanSmart-Modul von Impact Analytics unterstützt Einzelhändler bei der Optimierung der Warenfinanzplanung und der effektiven Verwaltung von Open-to-Buy-Budgets. Es nutzt KI-gestützte Prognosen zur Verbesserung der Genauigkeit von Finanzplänen, gewährleistet eine bessere Abstimmung mit der Nachfrage und dem Bestandsbedarf und hilft Einzelhändlern bei datengesteuerten Entscheidungen zur Verbesserung der Rentabilität und zur Verringerung des Risikos von Über- oder Fehlbeständen.

AssortSmart ist eine KI-gestützte Sortimentsplanungs-Software, mit der führende Einzelhandelsunternehmen wie Briscoe kundenorientierte, rentable und lokalisierte Sortimente für mehrere Standorte erstellen können. Durch die Analyse großer Datenmengen und den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen können Einzelhändler fundierte Entscheidungen zur Maximierung ihrer Umsätze, Minimierung von Preisnachlässen und Verbesserung der Gesamtrentabilität treffen.

InventorySmart ist eine KI-gestützte Prognosesoftware, mit der Einzelhändler den Bedarf an Lagerbeständen genau prognostizieren und die Rentabilität steigern können, indem sie Überbestände abbauen und die Sortimente und den Vertrieb optimieren. Durch die Berücksichtigung von mehr als 200 Variablen bietet InventorySmart den Entscheidungsträgern ein umfassendes Verständnis der Nachfrage und gewährleistet so ein gut informiertes Bestandsmanagement und eine strategische Planung.

AttributeSmart ist eine KI-gestützte Software zur automatischen Produktkennzeichnung, mit der Einzelhändler die Auffindbarkeit von Produkten und das Merchandising verbessern können. Es nutzt Computer Vision und maschinelles Lernen zur automatischen Generierung präziser Produktkennzeichnungen aus verschiedenen Quellen wie Bildern, Textbeschreibungen und Kundenrezensionen.

Über die Briscoe Group

Die Briscoe Group ist ein führender Einzelhandelskonzern in Neuseeland mit 90 Geschäften und zwei Websites für die Marken Briscoe Homewares und Rebel Sport. Das Unternehmen verpflichtet sich der Bereitstellung von Qualitätsprodukten, außergewöhnlichem Service und einem reibungslosen Einkaufserlebnis für seine Kunden.

ÜBER IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics bietet eine ganzheitliche Suite KI-gestützter Lösungen, mit denen Marken ihre Unternehmen mithilfe prädiktiver Analysen zukunftssicher machen können. Das Unternehmen leistet seit fast einem Jahrzehnt Pionierarbeit und perfektioniert den Einsatz von KI in den Bereichen Prognose, Planung und Betrieb für den Einzelhandel, den Lebensmitteleinzelhandel, die Fertigungsindustrie und die CPG-Branche. Mit Tools für Planung, Prognose, Merchandising und Preisgestaltung können Unternehmen mit Impact Analytics intelligente, datenbasierte Entscheidungen treffen, anstatt sich bei der Prognose und Planung des diesjährigen Geschäfts auf die Zahlen des letzten Jahres verlassen zu müssen. Das Unternehmen bietet auch Tools zur Automatisierung von Funktionen, die in der Branche lange Zeit manuell über Tabellenkalkulationen verwaltet wurden, sowie zur Vereinheitlichung und Rationalisierung der Berichterstattung, sodass sich Führungskräfte bei der Entscheidungsfindung auf eine einzige Quelle der Wahrheit verlassen können. Impact Analytics wurde von Prashant Agrawal gegründet und wird von ihm geleitet. Der ehemalige leitende Berater bei McKinsey und der Boston Consulting Group ist derzeit außerordentlicher Professor an der Columbia University und lehrt über den Einsatz von KI im Einzelhandel.

Weitere Informationen finden Sie unter Impact Analytics.

Medienkontakt

Für Impact Analytics:

Danielle Poggi

Berns Communications Group

dpoggi@bcg-pr.com