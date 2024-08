Frankfurt (ots) -



Wenn am Wochenende die Bundesliga beginnt, dürfen sich Fußballfans auf Knaller-Duelle freuen wie St. Pauli gegen Heidenheim oder Kiel gegen Hoffenheim - man wird das Gefühl nicht los, dass da schon mal mehr Glanz war. Zumal der Abstand zwischen oben und unten nicht gerade kleiner wird, wenn der Marktwert des Meister-Kaders im Vergleich zum Aufsteiger mehr als zwanzigmal so hoch geschätzt wird. Sportlich spannend macht die Saison ausgerechnet der ewige und zuletzt abgestürzte Rekordmeister Bayern: Schlägt er zurück? Klappt das Experiment mit einem unerfahrenen Trainer? Ist der zuletzt unausgegorene Kader nach Investitionen von mehr als 140 Millionen Euro stimmig? Cinderella-Storys sind aber nicht ausgeschlossen - wie der VfB Stuttgart, der sich als Fast-Absteiger zum Vizemeister spielte, in der vergangen Saison gezeigt hat.



