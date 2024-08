wO Börsenlounge: Peloton| Baidu | Deutsche Bank & hat die "Varta-Frechheit" Konsequenzen?

Kommt Varta wirklich mit seinen neuen Plänen einfach so durch? Das wäre ein Schlag ins Gesicht für jeden Kleinaktionär. Gesetzgeber, Bafin und Gerichte sind gefragt, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann. Varta Großaktionär Michael Tonjer dürfte wohl aus dem Lachen nicht rauskommen. Obwohl sich der Batterie-Spezialist an den Rande des Abgrundes gewirtschaftet hat, ist das Konto des Unternehmers aus Österreich im voller geworden. 2007 kaufte Tonjer Varta für 30 Millionen Euro von der Deutschen Bank und der Industriefamilie Quant. Seitdem hat der Unternehmer Aktienpakete in Höhe von 194 Millionen Euro verkauft und an Dividenden über 100 Millionen Euro eingestrichen. Jetzt werden die …

