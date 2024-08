Ralph Malisch, stellvertretender Chefredakteur des Smart Investor, blickt im Gespräch mit wO auf die wichtigsten Charts der Woche. Die Zinserwartungen, die bisher die Märkte gestützt haben, könnten sich ändern, sollte die Fed die aktuellen Erwartungen nicht erfüllen. Neben den globalen Unsicherheiten zieht das Gold als "sicherer Hafen" neue Aufmerksamkeit auf sich und erreichte kürzlich neue Höchststände. Im Gegensatz dazu zeigt Bitcoin Schwächen in seiner Konsolidierungsphase, was Anleger zur Vorsicht mahnt. Inmitten dieser Turbulenzen bleibt die Börse ein Ort der Spekulation und Unsicherheit, wo Anleger kluge Entscheidungen treffen müssen, um ihr Kapital in schwierigen Zeiten zu schützen. Besonders der deutsche Batteriehersteller Varta zeigt, wie schnell sich Hoffnungen zerschlagen können, wenn Unternehmen die hohen Erwartungen nicht erfüllen.