Wind River , ein weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Netzwerkrand, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen von ABI Research, einem globalen Technologieunternehmen, als Nummer 1 im Bereich der cloud-nativen 5G-Plattformen und als Top-Innovator und Top-Implementierer für Wind River Studio Operator eingestuft wurde. ABI Research hat Wind River in seinem jüngsten Wettbewerbsranking, das Technologieunternehmen beim Benchmarking und Organisationen bei der Suche nach Top-Anbietern von Technologielösungen unterstützt, als eines der führenden Technologieunternehmen im Jahr 2024 bezeichnet.

Der Wettbewerbsbericht von ABI Research, "5G Cloud-Native Platforms: Kubernetes, Containers, and CaaS Layer" bewertet die Anbieter von Cloud-Native-Plattformen. ABI Research wählte die wichtigsten Anbieter aus, die Container-Orchestrierungsdienste für Telekommunikationsnetzwerk-Workloads entwickeln. Basierend auf diesem Ranking wurde Wind River auch in die Gruppe der sechs "Overall Leaders" in ABIs Whitepaper "23 Technology Companies Leading the Way in 2024" aufgenommen, das die Ergebnisse von sechs aktuellen Wettbewerbsrankings zusammenfasst und einen umfassenden Überblick über die führenden Technologieunternehmen gibt, die die Zukunft gestalten.

Studio Operator erweitert die CaaS-Layer-Funktionen um eine robuste Suite von Funktionen zur Automatisierung und Orchestrierung des Netzwerkbetriebs über eine einzige Oberfläche. Der ABI-Bericht würdigt den umfassenden Funktionsumfang von Studio Operator, der eine integrierte Cloud-Plattform, Orchestrierung und Analysefunktionen für den Einsatz sowohl am Rande des Netzwerks als auch im Kern umfasst. Diese weitreichende Integration vereinfacht das 5G-Netzwerkmanagement und bietet Telekommunikationsbetreibern eine effiziente und optimierte Lösung.

"Der Markt für Cloud-native 5G-Plattformen ist hart umkämpft, wobei Plattformen eine entscheidende Rolle bei der Paketierung von Netzwerkanwendungen spielen und hochwertige Container-as-a-Service (CaaS)-Angebote vorantreiben. Wind River Studio hebt sich in dieser wettbewerbsintensiven Landschaft durch weitreichende Innovationen ab: Die Automatisierung wird vorangetrieben und der Platzbedarf der Plattform reduziert, während die Integrität einer vollständig quelloffenen Lösung erhalten bleibt. Diese Innovationen rationalisieren den Betrieb und maximieren die Kosteneinsparungen", sagt Nelson Englert-Yang, Branchenanalyst bei ABI Research. "Darüber hinaus ist Wind River für seine beeindruckenden Implementierungen im großen Maßstab bei globalen Betreibern bekannt. Insgesamt hat sich Wind River Studio als die führende Lösung auf dem Markt für Cloud-native 5G-Plattformen etabliert."

"Diese Anerkennung bestätigt unsere Bemühungen und unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung skalierbarer, effizienter Spitzenlösungen für die Telekommunikationsbranche", so Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Wir sind weiterhin führend in der 5G-Revolution, treiben Innovationen voran und setzen neue Maßstäbe für Exzellenz, und wir sind stolz darauf, die Zukunft der Konnektivität gemeinsam mit unseren Telekommunikationskunden zu gestalten."

"Als Platin-Mitglied der OpenInfra Foundation ist es großartig, den Erfolg von Wind River zu feiern, dass Wind River Studio Operator als führendes Produkt im Telekommunikationsbereich anerkannt wurde, mit dem Open Source StarlingX dem OpenInfra-Projekt im Herzen der Plattform. Die Auszeichnung unterstreicht die entscheidenden Funktionen, die StarlingX den Betreibern zur Verfügung stellt, um die Herausforderungen bei der Verwaltung und dem Betrieb großer, verteilter Infrastrukturen effizient und kostengünstig zu lösen. Es ist ein Erfolg, den die Community teilt. Als einer der führenden Upstream-Beitragenden zum StarlingX-Projekt zeigt Wind River, dass das Vertrauen und die Investition in Open-Source-Projekte die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt, Innovationen beschleunigt und Produkte mit größerer Nachhaltigkeit liefert", so Ildikó Váncsa, Director of Community bei der Open Infrastructure Foundation.

Mit Studio Operator hat Wind River eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung; der ersten Open-RAN-Einführung in Kanada; beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN-Programme, einschließlich eines der größten Open-RAN-Netzwerke der Welt, und beim Start des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste gespielt.

Studio Operator basiert auf dem Open-Source-Projekt StarlingX und bietet eine auf Kubernetes und Containern basierende verteilte Cloud-Architektur für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung verteilter Edge-Netzwerke in großem Maßstab. Studio Operator bietet eine Grundlage für die Verwaltung eines geografisch verteilten Netzwerks und vereinfacht den Betrieb von Tag 1 und Tag 2 durch die Bereitstellung einer automatisierten Zero-Touch-Lösung aus einer Hand. Studio Operator adressiert die komplexe Herausforderung von Service Providern, eine Cloud-Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke zu implementieren und zu verwalten, um traditionelle RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Implementierung bereitzustellen.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

