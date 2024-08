IBKR erhöht Liquidität und Handelszeiten für Globale Unternehmens- und Staatsanleihen

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, hat heute eine deutliche Ausweitung des Angebots an globalen Anleihen bekannt gegeben, die über den IBKR Bond Marketplace gehandelt werden. Kunden von Interactive Brokers haben nun Zugang zu mehr Liquidität für globale Unternehmensanleihen, European Government Bonds (EGBs) und UK Gilts und das 22 Stunden am Tag. Außerdem werden nun auch Anleihen in Schweizer Franken (CHF) auf der IBKR-Plattform gehandelt.

Indem IBKR Schweizerische Staatsanleihen und ein breites Portfolio an globalen Unternehmensanleihen in CHF hinzufügt, wird das bisherige Angebot in USD, EUR, GBP, CAD und HKD erweitert.

Thomas Frank, Executive Vice President von Interactive Brokers, sagte: "IBKR freut sich darüber, dass wir unseren Kunden im Hinblick auf Produkte, Preise, Liquidität und Handelszeiten nun noch mehr bieten können. So lösen wir unser Versprechen ein, den Zugang zum Anleihemarkt zu vereinfachen."

Die weltweiten Kunden von Interactive Brokers können Anleihen, globale Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Investmentfonds und vieles mehr auf einer einzigen Plattform handeln. Nun haben sie eine noch größere Auswahl an Produkten und sie können fast jederzeit und unabhängig vom Ort schnell auf globale Märkte und Wirtschaftsnachrichten reagieren. Mit Anleihen in CHF profitieren Kunden von Chancen im europäischen Markt für festverzinsliche Papiere. Die Erweiterung des IBKR-Angebots an Unternehmens- und Staatsanleihen erhöht die Transparenz und bietet mehr Handelsoptionen. So haben die Retailkunden, aktiven Trader und institutionellen Anleger, die über die Plattform von IKBR handeln, die Möglichkeit, ihr Portfolio weiter zu diversifizieren und ihrer Bewertung der festverzinslichen Märkte Ausdruck zu verleihen.

Der IBKR Bond Marketplace bietet Kunden die Möglichkeit, Anleihen direkt und kosteneffizient zu handeln. Mehr als 1 Million Anleihen sind global verfügbar, zum Beispiel Unternehmens-, Kommunal- und Staatsanleihen sind zu transparenten, niedrigen Provisionen ohne Aufschlag oder integrierte Spreads erhältlich. Das kostenlose IBKR Bond Search Tool hilft bei der Suche und dem Vergleich von Anleihen, wobei Kriterien wie Typ, Fälligkeit und Ertrag zugrunde gelegt werden, was eine hohe Flexibilität beim Handel ermöglicht.

