Quartalszahlen und Kursbewegungen

Die Aktie von Vonovia SE zeigte heute in der XETRA-Sitzung eine leichte Zunahme von 0,3 Prozent und erreichte einen Kurs von 29,95 EUR. Der bisherige Tageshöchstkurs lag bei 30,09 EUR, was nur minimal unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,21 EUR liegt, das am 16. Mai 2024 erzielt wurde. Der Start in den Handelstag erfolgte bei 29,89 EUR. Im letzten Jahr erlebte die Aktie ein Tief von 19,66 EUR, was einem aktuellen Kursverlust von 34,36 Prozent entspricht.

Die von Experten prognostizierte Dividende für das laufende Jahr beträgt 1,19 EUR, was einer Erhöhung gegenüber den 0,900 EUR des Vorjahres entspricht. Analysten setzen für die Vonovia SE Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an, während sie für das Jahr 2024 einen [...]

