Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -ZUG, Schweiz, 22. August 2024 /PRNewswire/ - Die TorusChain Association mit Hauptsitz in der Schweiz gibt den globalen Start von TorusChain bekannt - der weltweit ersten gaslosen Layer-1-Blockchain, die das WEB3-Ökosystem neu definiert. Mit seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit und der Fähigkeit, ohne Gasgebühren zu arbeiten, bietet TorusChain eine bahnbrechende Plattform für die schnelle Einführung und Skalierung von Projekten und beschleunigt die Innovationszyklen.TorusChain geht über die traditionellen Blockchain-Fähigkeiten hinaus, indem es ein umfassendes Ökosystem mit fortschrittlichen Technologien, Plattformen und umsatzsteigernden Möglichkeiten integriert. Dieses Ökosystem verkürzt den gesamten Lebenszyklus der Projektentwicklung, vom Start bis zur Benutzerakquise, wodurch mehrere Iterationen überflüssig werden und die Projektziele schneller erreicht werden können."TorusChain ermöglicht den schnellen Start von Projekten, den Zugang zu großen Nutzerpools und gefüllten Wallets und beschleunigt damit den Weg vom Konzept zur Marktreife. Bei dieser Chain geht es um Geschwindigkeit und die Förderung eines Umfelds, in dem Innovation gedeiht", so Shabir Momin, President der TorusChain Association.Ramy Copty, Mitbegründer und Direktor der TorusChain Association, hob die strategischen Partnerschaften hervor, die das TorusChain-Ökosystem verbessern: "Unser Netzwerk wird durch umfangreiche Unterstützung gestärkt, einschließlich Zahlungs-Gateways, Tech-Integrationen, Marketing-Beschleuniger und Nutzerakquisitionsprogramme, die sicherstellen, dass die Projekte auf TorusChain eine breite Palette von Ressourcen nutzen können, um erfolgreich zu sein.""Ein herausragendes Angebot innerhalb des TorusChain-Ökosystems ist FunNFT.com, eine revolutionäre Plattform, die einzigartige NFT-Protokolle für Tantiemen und Vermietungen einführt." Philipp Zahrer, Mitbegründer und Direktor der TorusChain Association, fügte hinzu: "Diese Plattform ermöglicht es Urhebern, Künstlern, Prominenten und Influencern gleichermaßen, ihre Arbeit mit beispielloser Unabhängigkeit und Geschwindigkeit zu fraktionieren, zu monetarisieren und zu teilen, was direkte Beziehungen zu ihren Fans fördert und eine neue Fan-Ökonomie antreibt."Der Start von TorusChain wird von der NewMedia Holding, einem digitalen Medienriesen mit einer Reichweite von über 1,8 Mrd. Nutzern weltweit, unterstützt. "Durch unsere Partnerschaft mit EngagePoints, einem WEB2-WEB3-Treueprogramm, bieten wir eine nahtlose Brücke zu Milliarden von Nutzern und ermöglichen globales Marketing für Projekte auf TorusChain", sagte Gurpreet Singh, COO, NewMedia Holding.Das TorusChain-Netzwerk ist mit fortschrittlichen technischen Lösungen ausgestattet, die sowohl für Projekte als auch für Nutzer zugeschnitten sind. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ToruScan (Blockchain-Explorer), TorusSwap (DEX), Developer Bridge (kettenübergreifende Nachrichtenübermittlung), Customer Bridge (für chainübergreifende Vermögensübertragungen), Tofee Wallet (eine selbstverwahrende Multi-Signatur-Wallet) und Staking Dashboard (Verwaltung und Einforderung von Staking-Belohnungen).Mehr als 100 innovative Projekte aus den Bereichen Gaming, KI, DeFi, Metaversen, Industrie usw., wie RAKDAO, Enjinstarter, Arkadiapark, Fabwelt, Warlands, OzoneMetaverse, Nemesis, Thegrapeescape, 0xhares, Arena Games, Gamer Hub, MagicCraft, One.Game, PhantomBlaze, Streambay, SpaceVrse, verändern die WEB3-Landschaft mit TorusChain.