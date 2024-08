Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Die Freenet-Aktie zeigte im XETRA-Handel zuletzt geringfügige Verluste. Am Nachmittag notierte die Aktie bei 25,34 EUR, ein Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortag. Noch am Morgen hatte das Papier einen Tageshöchststand von 25,48 EUR erreicht. Trotz dieser Kursverluste bleibt der langfristige Ausblick der Aktie stabil. Am 24. April 2024 erzielte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR und am 26. August 2023 das 52-Wochen-Tief bei 21,36 EUR. Die derzeitige Dividendenprognose für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 1,84 EUR pro Aktie, was einer kleinen Steigerung gegenüber den 1,77 EUR des Vorjahres entspricht.

Bilanz und Zukunftserwartungen

Die aktuelle Bilanz zeigt eine gemischte Performance. Im Quartalsbericht zum 07. August 2024 verzeichnete Freenet einen Gewinn je Aktie von 0,39 EUR, eine [...]

