Die Trump-Coins sind on Fire! TRUMP, MAGA und STRUMP erzielen heute hohe Gewinne!

Das Sommerloch hält den Kryptomarkt immer noch fest im Griff! Große Kryptowährungen wie der Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) oder Solana ($SOL) scheinen einfach nicht aus ihrer Korrektur zu kommen. Und auch wenn sich die Anzeichen für einen bullischen Ausbruch mehren, suchen viele Anleger derzeit nach Alternativen.

Eine sehr präsente Alternative sind heute die verschiedenen Trump-Coins. Diese sind zwar sehr spekulativ, haben aber in den letzten Tagen enorme Kurssteigerungen zu verzeichnen. Allein $TRUMP ist in den letzten 24 Stunden um über 36 % gestiegen und auch $MAGA und $STRUMP sind heute extrem stark.

($TRUMP ist in den letzten 24 Stunden um über 36 % angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Sind neue Umfrageergebnisse der grund für den Anstieg

Nachdem Joe Biden, der haushoch hinter Trump zurücklag, von Kamala Harris abgelöst wurde, holte die neue Kandidatin der Demokratin stark auf in den Umfragen. Mittlerweile scheint aber Donald Trump wieder etwas an Boden zu gewinnen. Auf die US-Präsidentschaftswahl werden in den USA sehr viele Wetten abgegeben. Daher werden die abgegebenen Wetten auch als Indikator für die Ergebnisse betrachtet. Und in diesen liegt Donald Trump mit mittlerweile 7 % vorne.

BREAKING: Trump now leads Harris with 7%! pic.twitter.com/KlIsLkN5Cl - Crypto Rover (@rovercrc) August 22, 2024

Sollte Donald Trump die Wahl im November tatsächlich gewinnen, würden die Trump-Coins höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen. Allerdings würden sie wohl bei einer Niederlage endgültig an Wert verlieren. Deshalb kann es für Anleger sinnvoll sein, nach Alternativen Ausschau zu halten. Eine Alternative dazu könnte derzeit Pepe Unchained ($PEPU) sein.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained knackt bald die 10 Millionen Dollar Marke

Pepe Unchained ist der neueste Pepe-Coin, der allen Anlegern, die den legendären Aufstieg von $PEPE verpasst haben, eine zweite Chance gibt. Doch $PEPU kann noch deutlich mehr als $PEPE. Denn der neue Coin hat seine eigene Blockchain, die als Layer-2-Lösung als Upgrade zur Ethereum-Blockchain entwickelt wurde.

Nur ist die neue $PEPU-Blockchain bis zu 100-mal schneller und bei Transaktionen deutlich günstiger als die alte Layer-1 von Ethereum. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass $PEPU bereits jetzt auf riesiges Interesse von vielen Anlegern stößt. Denn mittlerweile folgen fast 15.000 Anleger der Entwicklung von Pepe Unchained auf X (ehemals Twitter) Telegram. Diese investierten auch fast 10 Millionen Dollar in das ICO.

(Das ICO von $PEPU hat mittlerweile fast 10 Mio. Dollar eingesammelt - Quelle: pepeunchained.com)

Die eigene Blockchain von $PEPU hat noch zahlreiche andere Vorteile. Da sie so effizient ist, könnte sie bald von anderen Entwicklern ebenfalls genutzt werden für ihre neuen Meme-Coins. Damit könnte um Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem von neuen Coins entstehen, wovon der Kurs und damit auch die Investoren stark profitieren würden. Neben diesen Vorteilen gibt $PEPU seinen Anlegern auch die Möglichkeit, ein hohes passives Einkommen zu generieren, indem sie ihre Token in den Staking-Pool geben.

Dieser bietet derzeit einen APY von 200 % pro Jahr. Aufgrund der hohen Rendite befinden sich bereits 800 Mio. Token im Pool. Da diese in der ersten Handelswoche für den Verkauf gesperrt werden, könnte es nach Ende des ICOs zu einem knappen Angebot kommen, was sich in hohen Kurssteigerungen äußert. Anleger, die sich die zahlreichen Vorteile von $PEPU sichern möchten, sollten am besten noch im ICO und vor der nächsten Preissteigerung investieren. Da diese aber in weniger als 2 Tagen erfolgt, ist Eile geboten.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung in $PEPU investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.