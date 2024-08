Die Queen der Wall Street kauft massiv Bitcoins!

Das Ende einer Korrektur und damit eine erneute Aufwärtsbewegung wird häufig dadurch ausgelöst, dass institutionelle Investoren als Erste kaufen und somit den Ursprung einer Bewegung darstellen. Diese wird anschließend durch erfahrene Trader und Investoren befeuert.

Am Ende kaufen meist unerfahrene Privatanleger und der Markt beginnt wieder zu fallen, woraufhin der Zyklus von Bewegung und Korrektur von Neuem startet. Schon letzte Woche wurde bekannt, dass institutionelle Anleger vermehrt Bitcoins kaufen. Damit wird das Ende der langwierigen Korrektur im Kryptomarkt zum Greifen nahe. Eine, die sich derzeit massiv mit Bitcoins eindeckt, ist die als Queen der Wall Street bekannte Investorin Cathie Woods.

While you are scared, Ark just bought $52 million in Bitcoin pic.twitter.com/Sc4rMukNwp - Vivek (@Vivek4real_) August 20, 2024

Wer ist Cathie Woods?

Cathie Woods ist eine Investorin und zugleich CEO des von ihr gegründeten Unternehmens ARK Investment Management. Ein Unternehmen, das vorrangig in Tech-Unternehmen und teilweise eben auch in fortschrittliche Technologien wie der Blockchain und Kryptowährungen investiert.

Die von ihr verwalteten ARK ETFs erzielten in den letzten Jahren hervorragende Renditen, was ihr den Beinamen "Die Queen der Wall Street" einbrachte, womit sie in der globalen Finanzelite praktisch Legendenstatus erreicht hat. Nun wurde bekannt, dass sie bzw. ihr Unternehmen ARK Investments um über 52 Mio. Dollar $BTC gekauft hat.

Der Bitcoin bewegt sich wenig … Aber wie lange noch?

Während Cathie Woods und auch einige andere große Investoren bereits wieder massive Mengen Bitcoins kaufen, befindet sich der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung immer noch in einem Dreieck im Chart gefangen. Ein erster Ausbruch konnte zwar bereits nach oben angetestet werden, wurde aber wieder abverkauft. Bricht der Bitcoin auf Schlusskursbasis aus dem Dreieck aus, gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit von über 70 % für weiter steigende Kurse.

(Der Kurs des Bitcoins testete zwar bereits den Ausbruch, konnte diesen aber nicht auf Schlusskursbasis halten - Quelle: Tradingview.com)

Dass erfahrene und hochprofessionelle Investoren wie Cathie Woods jetzt kaufen, ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich die Korrektur im Bitcoin und damit auch im restlichen Kryptomarkt endlich ihrem Ende zuneigen könnte. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass noch dieses Jahr neue Höchststände erreicht werden. Davon profitiert im Regelfall nicht nur der Bitcoin, auch der Meme-Coin-Markt dürfte dann wieder interessante und gewinnbringende Chancen hervorbringen. Ein Coin, der derzeit überdurchschnittliches Potenzial zeigt, ist PlayDoge ($PLAY).

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

PlayDoge steht kurz vor seinem Börsenstart!

PlayDoge ist ein innovatives und modernes Projekt, das ein extrem erfolgreiches ICO hingelegt hat! Dieses endet am 26. August, womit Anleger derzeit die letzte Chance haben, die $PLAY-Tokens zum günstigen Vorverkaufspreis zu kaufen.

Da die meisten Analysten glauben, dass $PLAY anschließend eine Performance von x10 bis x20 erzielen könnte, dürfte das die letzte Gelegenheit für Anleger sein, am Erfolg von PlayDoge teilzuhaben. Doch $PLAY ist kein bloßer Meme-Coin ohne Funktion, in dem Coin steckt einiges, was auch seine hohe Nachfrage erklärt!

(PlayDoge wird mit einem Begleitspiel auf den Markt gebracht, das eine P2E-Funktion ermöglicht - Quelle: playdoge.io)

Neben dem Meme-Coin PlayDoge wird zugleich ein gleichnamiges P2E-Begleitspiel auf den Markt gebracht. In diesem geht es ganz im Stile der alten Tamagotchis darum, ein Haustier zu füttern und zu pflegen. Alle Spieler, die das gewissenhaft tun, erhalten dafür über Play-to-Earn $PLAY-Tokens. Diese können sie im Spiel als In-Game-Währung wiederverwenden, in den Staking-Pool für ein passives Einkommen geben oder an den Börsen handeln.

Das Interesse an PlayDoge ist bereits gewaltig und fast 25.000 Anleger folgender Erfolgsgeschichte des Projekts bereits auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Das Projekt wurde auch von unabhängiger Seite durch SolidProof geprüft und für absolut seriös befunden. PlayDoge könnte für Anleger die Chance darstellen, auf die sie schon lange warten, weshalb sie am besten noch vor dem offiziellen Börsenstart in wenigen Tagen einsteigen, wenn sie von Anfang an dabei sein wollen.

Jetzt rechtzeitig in $PLAY investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.