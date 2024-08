Freiburg (ots) -Die Deutsche Bahn ist eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, dessen Service immer schlechter, der dafür erhobene Preis aber immer höher wird. Das ist nicht nur unverschämt, es hat Folgen. (...) Weil die Bundesregierung im Rahmen der Haushaltseinigung die Direktzuschüsse an die Bahn senkt und im Gegenzug das Eigenkapital erhöht, muss die Infrastrukturtochter des Staatskonzerns eine höhere Rendite an den Bund bezahlen. (...) Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Bahnkunden müssen das Haushaltschaos der Ampel ausbaden. (...) Die Bundesregierung hat den Anspruch, beim klimaneutralen Umbau der Infrastruktur voranzugehen. Sie zeigt aber immer wieder, dass sie das nicht ernst meint. https://www.mehr.bz/bel236aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5849107