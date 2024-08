XRP News: Werden Stablecoins für Gold, Silber und US-Dollar zur Gefahr für BTC?

Zwar hat sich der XRP seit dem Jahr 2018 fast überhaupt nicht bewegt und keine bedeutenden Kursanstiege verzeichnet, dennoch entwickelt sich die Blockchain kontinuierlich weiter. In den folgenden XRP News erfahren Sie alle wichtigen Neuigkeiten von Ripple in Bezug auf seine zahlreichen Stablecoins, CBDCs und die fortschreitende Adaption.

XRPL bietet nun Stablecoins für Gold und Silber

Im Juni wurde eine Partnerschaft zwischen Ripple und Meld Gold bekannt gegeben, welches sich auf die Digitalisierung von Edelmetallen spezialisiert hat. Somit soll Ripples-Stellung im Bereich der Tokenisierung noch weiter ausgebaut werden. Ebenso sollen auf diese Weise die Verfügbarkeit, die Nützlichkeit, die Effizienz, die Kosten und die Funktionalität der Edelmetalle verbessert werden.

Nun wird Meld Gold zwei eigene Stablecoins auf der XRPL-Blockchain von Ripple herausgegeben. Diese sollen jedoch nicht nur mit einem Algorithmus oder mit einem dem US-Dollar oder anderen Fiatwährungen abgesichert werden, sondern stattdessen mit den Edelmetallen Gold und Silber.

https://x.com/_Crypto_Barbie/status/1825090622409134158

Auf diese Weise könnte sogar die Liquidität des Edelmetall-Marktes gesteigert werden. Ebenso könnte sich das praktischere digitale Silber und Gold somit deutlich leichter verbreiten und die Menschen vor der Inflation schützen.

All dies würde wiederum XRP zugutekommen, wenn dieses immer mehr Nutzer anzieht. Angesichts der sinkenden Leitzinsen und der damit wieder ansteigenden Inflationsrate könnte die Flucht der Anleger in sichere Häfen wie Bitcoin und anderen Kryptowährungen zunehmen, welche unabhängig von der Inflation und Fiatwährungen sind.

Möglicherweise könnten Anleger dadurch in Gold ein noch attraktiveres Tauschmittel sehen, da mithilfe der Digitalisierung einige der größten Probleme wie schwieriger Austausch, hohe Wechselgebühren und mehr verhindert werden. Zudem sind sie mit Gold hinterlegt, während bei Bitcoin und Ethereum die digitalen Rohstoffe den Wert an sich ausmachen.

Ferner hat inzwischen Suisse Gold angekündigt, dass sie Zahlungen für diverse Edelmetalle wie Gold und Silber nun auch in der Kryptowährung XRP akzeptieren werden. Somit sollen wiederum die Kosten von ansonsten 5 bis 6 % und die Effizienz optimiert werden. Dabei werden die Preise in Echtzeit aktualisiert.

Ripple Stablecoin RLUSD startet in der Beta auf XRPL

Bei den Stablecoins handelt es sich mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 176,92 Mrd. USD um einen der größten Kryptosektoren, welcher derzeit auf einen Anteil von 8,27 % des gesamten Kryptomarktes kommt.

Überdies machen die Stablecoins derzeit mit 96,23 % noch immer den größten Bereich des Tokenisierungssektors aus. Sie sind zudem einer der Gründe, welcher der TRON-Blockchain zu ihrer hohen Nachfrage verholfen hat.

Erst kürzlich hatte Ripple seine Partnerschaft mit der britischen Kryptobörse Archax bekannt gegeben. Aus dieser Kooperation sollen tokenisierte Assets im Wert von zahlreichen Millionen US-Dollar im nächsten Jahr hervorgehen.

Am gestrigen Tage wurde das Schürfen der neuen RLUSD-Stablecoins auf dem XRPL gestartet. Allerdings handelt es sich dabei weiterhin um einen Beta-Test, bevor der Coin wirklich auf der Blockchain veröffentlicht wird. Der Launch für RLUSD ist laut Aussagen des Teams noch in diesem Jahr geplant. Laut Rechtsexperten kann es jedoch aufgrund der SEC zu Verzögerungen kommen.

Bemerkenswert an dem Stablecoin RLUSD von Ripple ist, dass dieser nicht auf der eigenen XRPL-Blockchain, sondern ebenso auf der führenden Anwendungs-Blockchain Ethereum verfügbar sein soll. Somit können auch die Nutzer von anderen Ökosystemen erschlossen werden, insbesondere, da immer mehr Chains mit der EVM von Ethereum kompatibel sind.

CBDC-Test von Palau hat überzeugt

Das Finanzministerium der Inselnation Palau hat vergangenes Jahr im Juli eine Partnerschaft mit Ripple aufgebaut, um die Blockchain für ihre eigenen CBDC in Form eines tokenisierten US-Dollars zu verwenden. Auf diese Weise sollten die Nutzung von Bargeld verringert, die Transaktionsgebühren gesenkt und eine einfache Zahlungsmöglichkeit wie PayPal geboten werden.

Allerdings hat es sich dabei zunächst nur um ein Pilotprojekt gehandelt, um den Dienst einmal auszuprobieren. Nun wurde jedoch ein Bericht über die Zusammenarbeit mit Ripple von Verantwortlichen der Inselnation erstellt. In diesem wurde positiv über das Pilotprojekt berichtet und deshalb werden sie ihre Kooperation auch in Zukunft fortführen.

Bemerkenswert ist, dass das CBDC-Experiment von Palau ebenso die Aufmerksamkeit des IWF geweckt hat. Dieser hat zudem seine technische Unterstützung und Beratung für das CBDC-Projekt angeboten.

Laut Ansicht von Ernst Wolff, dem Journalisten und Wirtschaftsexperten, handelt es sich jedoch um eine Agenda des WEF und anderer mächtiger Interessengruppen. Somit soll laut ihm die Kontrolle über das globale Finanzsystem zentralisiert und die Macht des digital-finanziellen Komplexes noch weiter ausgebaut werden. Zudem sei es laut ihm ein Plan, um das kollabierende Geldsystem zu ersetzen und mehr Kontrolle zu erhalten.

Der CBDC-Test von Palau soll inzwischen in die zweite Phase übergehen, in welcher alle rechtlichen und regulatorischen Aspekte der digitalen Zentralbankwährung geklärt werden. Ebenso wird sich mit tiefer der technischen Infrastruktur auseinandergesetzt. Fener bereitet Palau jetzt seine erste Anleiheemission auf der Blockchain vor.

Adaption von Ripple macht große Fortschritte

Mittlerweile hat Ripple 200 Partner in über 55 Ländern auf sechs Kontinenten. Diese Kooperationen decken diverse Branchen ab, wie Banken, Zahlungsdienstleister und Finanzinstitutionen.

Hinzu kommen die zahlreichen Partnerschaften mit Regierungen, um die CBDCs herauszubringen. Bisher sind es die Länder Kolumbien, Bhutan, Palau, Montenegro, Brasilien und weitere, wobei es insgesamt mindestens schon 10 sind.

Bemerkenswert ist die Adaption von XRP in Japan, wo Ripple Unterstützung von der SBI Holding erhält. Laut Einschätzung von Yoshitaka Kitao wird die Kryptowährung einmal für alle Zahlungen des Landes verwendet. Schon haben 47 japanische Finanzinstitutionen XRP adaptiert.

https://x.com/JackStr42679640/status/1823116528059044014

Innovative ETH-Layer-2 zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich

Einen sensationellen Start hat die neuartige Ethereum-Skalierungslösung Pepe Unchained hingelegt, welche mit ihrem Presale in rund zwei Monaten nun die Marke von 10 Mio. USD übertroffen hat. Denn die Anleger haben in dem besonderen Projekt etwas Großes erkannt, was nur wenige Memetoken bieten können.

Das Team von Pepe Unchained hat die aktuellen Probleme des Marktes wie teilweise stark steigende Gebühren und eine Verlangsamung der Transaktionsgebühren erkannt. Ausgelöst wurde diese zuletzt unter anderem aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Frosch-Memecoin Pepe, der eine der größten und einflussreichsten Krypto-Communitys hat.

Allerdings hatte die alte Version bisher noch keinen Nutzen, während sich seine Wettbewerber wie Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Bonk, Snek und zuletzt Sundog in dieser Hinsicht immer mehr sich von den nutzlosen Memetoken abgegrenzt haben. Für Pepe steht hingegen dieser Entwicklungsschritt jetzt noch mit Pepe Unchained bevor.

Dabei ist $PEPU kein nutzloser Memecoins, sondern ein streng limitierter digitaler Rohstoff, womit er in diesem Aspekt eher mit Gold als mit den inflationären Fiatwährungen und dessen Stablecoins vergleichbar ist. Diesen benötigen die Entwickler, Nutzer und Investoren, wenn sie auf die verschiedenen Dienste innerhalb des Memecoin-Ökosystems zugreifen wollen.

Daher unterscheidet er sich auch von den erfolgreichen Memetoken-Launchplattformen Pump.fun und inzwischen auch Sun Pump, welche wieder für einen Goldrausch am Memecoin-Markt gesorgt haben. Diese verfügen jedoch über keinen eigenen Coin außer die zugrundeliegenden Layer-1s Solana und TRON. Inhaber der $PEPU-Token werden hingegen Schaufelverkäufer und könnten somit stärker profiteren.

Pepe Unchained steigert die Anzahl der TPS (Transaktionen pro Sekunde) um den Faktor 100 und ermöglicht gleichzeitig die niedrigsten Gebühren. Auch andere Kryptoprojekte könnten sich aufgrund der besseren Eigenschaften für eine Migration und einen Launch auf Pepe Unchained entscheiden. Je mehr dies tun, umso größer steigt auch der Kurs von $PEPU.

