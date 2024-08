Die Medien geraten von einem wachsenden Anteil der Gesellschaft immer stärker in Kritik. Dabei werfen ihnen viele eine zu starke Zentralisierung vor. Aber wie zentralisiert ist die Medienwelt wirklich und warum können gerade Memecoins eine Antwort darauf sein? Lesen Sie nun den Beitrag, um alles über diese spannende Entwicklung zu erfahren!

Hohe Zentralisierung im Medienbereich stellt eine Gefahr dar

Das sogenannte Medien-Konglomerat ist eine kleine Gruppe aus 7 Unternehmen, welche laut Wikipedia im Jahr 2011 in den USA 90 % der Medien kontrolliert hat. Über den Anteil der internationalen Medien gibt es keine genauen Zahlen, allerdings gehen Schätzungen von 70 bis 90 % aus.

Zu diesen zählt Comcast mit NBC, MSNBC, CNBC sowie weiteren Kanälen und Filmstudios. Ein weiteres Unternehmen ist The Walt Disney Group, zu welcher Filmstudios, Freizeitparks, Produktionsfirmen und Fernsehsender wie ABC und ESPN gehören.

Ebenfalls ein großes Medienunternehmen ist Warner Bros. Discovery, welches CNN und HBO, Warner Bros. Studios und diverse Fernsehkanäle besitzt. Auch Bertelsmann aus Deutschland ist ein Mediengigant und kontrolliert etwa die RTL Group und Penguin Random House.

Zur News Corp zählen wiederum Fox News, The Wall Street Journal und The Times of London. ViacomCBS gehörten und gehören CBS, MTV, Nickelodeon und weitere Fernsehsender. Nicht vergessen werden sollte Sony Corporation mit Medien-Produktionsfirmen und Fernsehkanälen.

Somit kontrollieren wenige Unternehmen einen Großteil von Fernsehen, Zeitungen, Filmen, Musik und auch Onlinemedien. Diese sind allerdings in letzter Zeit von Menschen aus unterschiedlichen westlichen Ländern vermehrt in Kritik geraten, da ihnen eine einseitige Berichterstattung und Manipulation durch Weglassen von wichtigen Informationen nachgesagt wird.

Deshalb verlieren sie auch einen großen Anteil ihrer Kunden an die alternativen Medien, welche wie X (ehemals Twitter) gleichzeitig immer stärker mit diversen Repressalien bekämpft werden. Obwohl sie eigentlich von der Meinungsfreiheit geschützt sein sollten, solange sie keine Verbrechen begehen.

Überall, wo es um Macht und Geld geht, kann eine zu hohe Zentralisierung, welche an totalitäre Systeme erinnert, eine Gefahr darstellen. Aus diesem Grunde könnte auch die Dezentralisierung der Medien in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen. Dass dies ein Thema von Relevanz ist, lässt sich bereits an den heutigen Entwicklungen erkennen.

Mögliche Probleme durch eine hohe Zentralisierung der Medien im Falle von Disney

Diese von einigen als Gleichschaltung wahrgenommene Agenda wurde auch bei Disney kritisiert. Denn das Unternehmen hat sich bei einem Teil seiner konservativeren Kunden unter anderem mit seinem politischen und sozialen Aktivismus unbeliebt gemacht.

Unter anderem gibt es etwa eine Pride-Kollektion mit Regenbogen-Rucksack, stolzer Transgender-Anstecknadel und diversen Stofftieren in Regenbogen-Design. Wesentlich aufdringlicher gestalten sich hingegen die psychologischen Beeinflussungen über die Medien wie Filme und TV-Shows.

Auch in diesen hat sich Disney in den vergangenen Jahren verstärkt für LGBTQ+ eingesetzt. So wurden Transgender-Charaktere wie in Raven's Home im Jahr 2022 eingeführt. Somit möchte das Unternehmen stärker unterrepräsentierte Gruppen darstellen und für mehr Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sorgen.

Kritiker verweisen hingegen darauf, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt und alle anderen Erscheinungsformen auf die Statistik zurückzuführen sind. Zudem sollen nur 50 % der Menschen, die sich Fragen der Geschlechteridentität gestellt haben, ihr Geschlecht auch geändert haben.

Die Standpunkte der Eltern können stark voneinander abweichen und einige legen einen großen Wert darauf, dass ihre Kinder nach ihren Vorstellungen erzogen und vor aus ihrer Sicht negativen Gedanken geschützt werden. Beispielsweise liegt die Suizidrate von transgender Personen bei 46 %, was deutlich mehr als die 4,6 % des amerikanischen Durchschnitts sind.

Deshalb und wegen der Sorgen um die Demografie und das damit verbundene Rentenproblem sind die Bedenken nachvollziehbar. Während man ebenso Menschen aus sensiblen Gruppen und Minderheiten angemessen schützen will.

Deswegen verweisen Kritiker auf die Gefahr der psychologischen Beeinflussung im Kindheitsalter. Wenn sie noch nicht alt genug für Energydrinks, Filme, Videospiele, Autofahren und mehr sind, wieso dann bei einer so irreversiblen Entscheidung nicht? Laut Florian Homm soll dies in den USA schon bei 13-Jährigen heimlich ohne Zustimmung der Eltern geschehen.

Andererseits gibt es Vertreter für genau diese Ideale, welche sich seit neustem überall finden lassen, wie dem Eurovision Songcontest, den Olympischen Spielen und wo nicht noch? Deshalb vermuten die Kritiker eine Agenda wie ein Reputation Washing oder Charity Washing, welches zuvor schon bei Carnegie, Rockefeller, Gates, Bezos und weiteren beobachtet wurde.

Ganz gleich wie die unterschiedlichen Haltungen der einzelnen Menschen sein mögen, eine zu hohe Zentralisierung der Medien stellt für alle Seiten eine große Gefahr dar. Zudem gibt es viele andere Themen, wie Kriegsverherrlichung in Kinder-Filmen mit sprechenden Bomben und viele andere kontroverse Themen.

Deshalb könnte die Dezentralisierung von Medieninhalten, wie es immer stärker bei Memecoins beobachtet wird, eine Alternative sein. Schließlich wurden und früher schon Fabeln und Geschichten erzählt, um uns auf die Welt vorzubereiten und unsere Identität zu bilden.

Daher könnten die Menschen künftig stärker dezentral die Medieninhalte unterstützen, hinter denen sie stehen und somit Volksverhetzungen, Kriegsverherrlichung, Zwangsimpfungen und mehr stoppen. Nicht zu vergessen werden sollte, dass Wahrheit und Humor die einzigen Mittel gegen Propaganda sein sollen. Dabei sind gerade Memes direkt, ehrlich und witzig.

Mit Memecoins in dezentrale Medienunternehmen investieren

Gute Memecoins zeichnen sich durch ein besonderes künstlerisches Talent aus, welches sich unter anderem in den Memes äußert. Hinter einigen dieser Projekte stehen auch echte Künstler, die ihre Comic-Charaktere auf diese Weise vermarkten wollen. Mit einem Kauf der Token kann man somit in die jeweiligen Comic- und Meme-Künstler investieren.

Somit stellen sie eine Art Celebrity-Coin dar, wobei der Star der Comic-Charakter oder Künstler ist. Einige entwickeln jedoch nicht nur Memes, sondern ebenso kleine lustige Comic-Filme und auch Fanprodukte wie Stofftiere, Kleidung und mehr. Sie könnten etwa in eine Art Homer-Simpson-Memecoin und infolgedessen in die ganze Serie der Simpsons investieren.

Noch befindet sich dieser Trend am Anfang, aber dennoch deuten bereits die ersten Anzeichen auf eine solche Entwicklung hin. Ob es dabei nun primär um Fragen der Erziehung oder eher die Unterhaltung gehen wird, muss sich noch zeigen.

Die Macht der Memes sollte jedoch nicht unterschätzt werden, wobei ihnen sogar nachgesagt wird, dass die wahlentscheidend sein können. Schließlich lassen sich im reizüberfluteten Zeitalter somit auf symbolische Weise besonders schnell und effektiv Inhalte vermitteln.

Viele Memecoins haben das wahre Potenzial ihres Sektors nicht erkannt und versuchen mit einfallslosen Memes neue Käufer zu gewinnen. Andere wie Chonky, Ponke, Tooker Kurlson und möglicherweise Resistance Dog weisen in dieser Hinsicht auf eine neue Entwicklung hin.

Sollten Sie dennoch ein paar nutzlose Top-Memecoins haben, so können Sie mit diesen auf Crypto All-Stars nun eine Staking-Rendite in der nativen Kryptowährung $STARS verdienen, auch wenn der Memetoken kein passives Einkommen anbietet, um somit zum viralsten Projekt zu werden. Zu Beginn werden noch 2.240 % Jahr gezahlt.

