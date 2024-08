Raumbezogene Software-as-a-Service, um FedRAMP Moderate Webmapping und Analysetools zur Verfügung zu stellen

Alle US-Bundesbehörden müssen die Datenintegrität sicherstellen und unbefugten Zugriff verhindern, um US-Bürger zu schützen. Die Einhaltung von Gesetzen, wie im Falle des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) Authorization Act sind von entscheidender Bedeutung. Um das sichere Data Mapping mithilfe gehosteter Cloud-Dienste zu unterstützen, ist Esri, der weltweite Marktführer im Bereich Standortinformationen, nun berechtigt, ArcGIS Online-Dienstleistungen auf der FedRAMP Moderate Service-Ebene zur Verfügung zu stellen.

Mit dieser Verbesserung erhöht Esri die Sicherheit für alle ArcGIS Online-Nutzer und beweist weiterhin das Engagement des Unternehmens für Cybersicherheit und die Unterstützung für Verteidigungs- und Bundesbehörden. Sie und alle anderen Kunden aus der Branche und können jetzt die Einführung von skalierbaren und kollaborativen Webmapping-Funktionen der ArcGIS Online-Software beschleunigen, um eine größere Vielfalt an Geodaten und Arbeitsabläufen einzubeziehen.

FedRAMP wurde im Jahr 2011 eingeführt und bietet nun ein System, das eine einheitliche Sicherheitsbasis für Cloud-Produkte und -Dienste gewährleistet, die für die Zusammenarbeit zwischen Bundesbehörden und Interessenträgern des privaten Sektors verwendet werden. FedRAMP Moderate eignet sich für Cloud-Lösungen, die Daten mit mittlerem Risiko verarbeiten, einschließlich Finanz- und Gesundheitsinformationen sowie persönlich identifizierbarer Informationen.

"Wir freuen uns über diese Anerkennung der Stärke und Belastbarkeit der Sicherheitsinfrastruktur der ArcGIS Online-Software", so Patty Mims, Director of Business Development, Global National Government bei Esri. "Diese Genehmigung stärkt unser Engagement für den Schutz sensibler Daten, um den Bundesbehörden die erforderlichen modernsten Kartierungen und Analysetools zur Verfügung stellen zu können."

Zur Sicherung der Genehmigung von FedRAMP Moderate wurden die Sicherheitsinfrastruktur und -prozesse durch einen unabhängigen Dritten im Rahmen einer strengen Prüfung kritisch bewertet und freigegeben. Die FedRAMP Moderate Genehmigung erfordert darüber hinaus kontinuierliche Überwachungspflichten, einschließlich jährlicher Penetration Tests und einer Validierung durch Dritte. Diese Berechtigungsstufe wird nur für Cloud-Produkte und -Dienste gewährt, die für Regierungsbehörden zur Speicherung und Verarbeitung von Daten mit mittlerem Risiko nachweislich sicher genug sind.

Um mehr über das Engagement von Esri für Sicherheit, Datenschutz und Transparenz zu erfahren, besuchen Sie bitte das ArcGIS Trust Center.

