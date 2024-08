CHICAGO (dpa-AFX) - Kamala Harris hat ihre Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten beim Parteitag in Chicago feierlich angenommen. "Im Namen des Volkes, im Namen aller Amerikaner, unabhängig von Partei, Ethnie, Geschlecht (...)" nehme sie die Nominierung an, sagte die 59-Jährige in ihrer mit Spannung erwarteten Rede zum Abschluss des viertägigen Treffens.

Die Delegierten hatten Harris bereits vor dem Parteitag offiziell als ihre Kandidatin nominiert. Die Demokraten hatten das Votum virtuell abgewickelt. Bei der Versammlung in Chicago gaben die mehr als 4.500 Delegierten dann nochmals in einem rein zeremoniellen Votum ihre Stimme für Harris ab - begleitet von einer großen Show./jac/DP/stk