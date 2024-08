© Foto: Dall-E



Die seit knapp drei Wochen anhaltende Erholungsrallye am US-Aktienmarkt dürfte ihr Ende gefunden haben. So können sich Anleger jetzt gegen Kursverluste schützen.Nach dem Mini-Crash vor rund drei Wochen ist dem US-Aktienmarkt eine beeindruckende Erholung gelungen. Gegenüber dem Verlaufstief bei 5.120 Punkten konnte sich der S&P 500 in den vergangenen Tagen um 10 Prozent auf zwischenzeitlich 5.633 Zähler steigern. Dadurch näherte sich der Gesamtmarktindex bis auf ein halbes Prozent an sein bisheriges Allzeithoch an. Doch damit dürfte nach dem scharfen Intraday-Reversal vom Donnerstag Schluss sein. Die Erholungsrallye steht aus drei Gründen vor ihrem Ende - nahezu unabhängig davon, wie die …