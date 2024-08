Neuausrichtung und Herausforderungen

Die Aktien des chinesischen Internetkonzerns Alibaba haben im zweiten Jahresquartal eine deutliche Veränderung erfahren, was sich teilweise auf die Strategien institutioneller Investoren zurückführen lässt. Ein besonders prominenter Investor, der in der Berichtsperiode aktiven Handel mit Alibaba-Aktien betrieb, ist der Hedgefonds Scion Asset Management. Der Hedgefonds des "Big Short"-Investors, der seine Investments vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegt, erweiterte seinen Bestand an Alibaba-Aktien um 30.000 Anteile, sodass insgesamt 155.000 Aktien im Portfolio verblieben. Diese Position hatte zum Stichtag einen Wert von 11,16 Millionen US-Dollar und stellte damit 21,26 Prozent des gesamten Fondsvermögens dar. Bemerkenswert ist jedoch der Gesamttrend, in dem die Aktie eine 14,04 Prozent Abnahme von ihrem 52-Wochen-Hoch verzeichnete.

