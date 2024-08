DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

POSTBANK - Kläger-Anwalt Klaus Nieding begrüßt den Vergleich mit der Deutschen Bank im Streit um die Postbank-Übernahme. Der Rechtsanwalt, der mit seiner Kanzlei nach eigenen Angaben zahlenmäßig die größte Klägergruppe vertritt, lobte im Gespräch mit dem Handelsblatt die "sehr konstruktiven Gespräche" mit dem Vorstand der Deutschen Bank. "Wir empfehlen unseren Mandanten, das Angebot zu akzeptieren. Über 95 Prozent haben es auch schon angenommen", sagte Nieding. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den Ampel-Haushaltskompromiss und dessen Auswirkungen auf die Bahn scharf kritisiert. Zur Entscheidung, die Bahn mit mehr Eigenkapital auszustatten, wodurch die Schienenmaut stark steigen wird, sagte Ramelow: "Das ist an Zynismus nicht zu überbieten. Ich hätte mir nicht in den kühnsten Träumen gedacht, dass eine angeblich gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft eine Wirkung entfaltet wie ein Hedgefonds". Ramelow sagte, er werde nicht akzeptieren, "dass der Nahverkehr in Thüringen aufgrund sinnfreier Buchungstricks teurer und unattraktiver wird". (Spiegel)

SCHENKER - Im Bieterverfahren um DB Schenker, die Logistiktochter der Deutschen Bahn, haben der dänische Konzern DSV sowie der Finanzinvestor CVC am Donnerstag rechtlich bindende Gebote in Milliardenhöhe abgegeben. Das erfuhr das Handelsblatt von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Das Ergebnis könnte für Bahn-Chef Richard Lutz erfreulicher ausfallen als zuletzt erwartet. Ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf soll in die Schuldentilgung des Konzerns fließen. (Handelsblatt)

STARLING - Die Anzeichen für einen baldigen Börsengang der britischen Neobank Starling verdichten sich. Das Institut sucht derzeit einen Investor-Relations-Chef mit IPO-Erfahrung. Der ideale Kandidat hat schon einmal ein Unternehmen durch ein Initial Public Offering geführt oder es dabei beraten, wie der Stellenausschreibung zu entnehmen ist. Denn zu seinen Aufgaben gehört es, eine Rolle "bei einem erfolgreichen Börsengang oder anderer Kapitalmaßnahmen" zu spielen. (Börsen-Zeitung)

