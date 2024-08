DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ERDGAS - Trotz gut gefüllter Gasspeicher mahnt die Bundesnetzagentur vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges vor zu viel Euphorie. "Die Bundesregierung ist immer noch in der Alarmstufe. Es gilt immer noch, achtsam zu sein", sagte Präsident Klaus Müller. Müller blickte dabei auch auf den Vorstoß der ukrainischen Armee auf russisches Gebiet, der zur Verschärfung der Lage beitragen könnte. "Nicht die Erdgasinfrastruktur an sich ist umkämpft, aber das Gebiet rund um diese Infrastruktur ist auf beiden Seiten ein Kriegsgebiet", erklärte Müller. Es geht dabei unter anderem um die Gazprom-Gasstation in Sudscha. (Augsburger Allgemeine)

SOLAR - Im Juli sind in Deutschland 10,1 Terrawattstunden (TWh) Solarstrom produziert worden - so viel wie noch nie in einem Monat. Das geht aus Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Insgesamt wurden im Juli 23,6 TWh Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt, davon rund 43 Prozent mit Photovoltaik. Zwischen Januar und Juli sind in Deutschland mit 158 TWh annähernd 7 Prozent mehr erneuerbarer Strom produziert worden als im Vorjahreszeitraum. (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2024 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.