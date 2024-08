DJ MÄRKTE ASIEN/Vorsicht dominiert

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Australien wird am Freitag von Vorsicht geprägt. Die Kursausschläge sind eher klein und gehen in beide Richtungen. Die Akteure warten auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole im späteren Tagesverlauf und dessen Signale für eine Zinssenkung im September. Mehrheitlich wird an den Finanzmärkten die Einleitung eines Zinssenkungsprozesses mit einer ersten kleinen Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet.

In Tokio gilt es daneben Erläuterungen der Geldpolitik des japanischen Notenbankchefs Ueda vor dem Parlament zu verarbeiten. Er bestätigte den inzwischen eingeschlagenen Kurswechsel und sagte, man strebe weitere Zinserhöhungen an, wenn die Wirtschaft und die Inflation im Einklang mit ihren Prognosen steigen. Mit ihrer Zinserhöhung am 31. Juli hatte die Bank of Japan nicht nur den Yen in die Höhe getrieben, sondern auch an den internationalen Aktienmärkten für heftige Bewegungen gesorgt.

Neue Preisdaten aus Japan sind derweil wie erwartet ausgefallen. Mit einer Jahresrate von 2,7 Prozent lagen die Kernverbraucherpreise im Juli 2,7 Prozent weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2 Prozent, sprechen also für Zinserhöhungen. Der Yen zieht darauf zwar leicht an, zeigt sich insgesamt aber auf seinem zuletzt erhöhten Niveau wenig verändert. Der Dollar kostet 145,64 Yen.

Der Nikkei-225-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 38.360 Punkten, auch der Schanghai-Composite (+0,3%) weist ein kleines Plus auf. In Seoul, Hongkong und Sydney geben die Indizes um 0,1 bis 0,4 Prozent nach.

Unter den größeren Verlierern in der Region befinden sich Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem in den USA die technologielastigen Nasdaq-Indizes am stärksten nachgegeben hatten. In Tokio verbilligen sich beispielsweise Lasertec um 3,4 und Advantest um 3,2 Prozent, in Seoul kommen SK Hynix um 2,5 Prozent zurück.

In Hongkong knicken Netease um gut 12 Prozent ein, gedrückt von enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen. Gleiches gilt für Baidu (-5,4%). Beide auch an der Nasdaq notierten Aktien vollziehen damit die Bewegungen nach, die sie bereits im US-Handel gezeigt hatten. Auch Orient Overseas hat mit seinen Geschäftszahlen enttäuscht, hier geht es um 7,7 Prozent nach unten.

Ein Kursdebakel erleben Inghams in Sydney. Der Geflügelfleischproduzent hat niedrigere Wachstumsraten seiner Produktion angekündigt. Der Kurs bricht um fast 20 Prozent ein. Bei Chalice Mining (+2,8%) kommen Kostensenkungspläne und eine Verkleinerung des Vorstands gut an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.021,40 -0,1% +5,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.360,20 +0,4% +13,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.703,68 -0,1% +1,8% 08:00 Schanghai-Comp. 2.856,73 +0,3% -4,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.573,50 -0,4% +1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.378,64 +0,2% +4,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.636,80 -0,3% +12,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1125 +0,1% 1,1112 1,1152 +0,7% EUR/JPY 162,21 -0,2% 162,52 162,18 +4,2% EUR/GBP 0,8488 +0,0% 0,8488 0,8518 -2,1% GBP/USD 1,3106 +0,1% 1,3091 1,3094 +3,0% USD/JPY 145,83 -0,3% 146,25 145,44 +3,5% USD/KRW 1.338,25 -0,3% 1.342,36 1.335,71 +3,1% USD/CNY 7,1132 -0,1% 7,1196 7,1141 +0,2% USD/CNH 7,1393 -0,1% 7,1476 7,1307 +2,0% USD/HKD 7,7974 -0,0% 7,7976 7,7948 -0,2% AUD/USD 0,6722 +0,3% 0,6703 0,6746 -1,3% NZD/USD 0,6151 +0,2% 0,6138 0,6162 -2,7% Bitcoin BTC/USD 60.692,50 +0,2% 60.546,85 60.819,25 +39,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,11 73,01 +0,1% +0,10 +3,0% Brent/ICE 77,32 77,22 +0,1% +0,10 +2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.493,06 2.487,15 +0,2% +5,91 +20,9% Silber (Spot) 29,21 29,03 +0,6% +0,19 +22,9% Platin (Spot) 955,13 948,50 +0,7% +6,63 -3,7% Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,4% +0,02 +5,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

