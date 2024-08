The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2024ISIN NameLU0819201681 ASS.FDS-SUBS.EUR. P EO INVESTMENTUS459056HV23 WORLD BK 19/24FR0013405537 BNP PARIBAS 19/24 MTNDE000A12T0H9 BERLIN, LAND LSA14/24A443DE000NLB26B6 NORDLB GELDM.FRN 24/18DE000CZ40N04 COBA 19/24 S.928XS2045821811 DEV.BK.JAPAN 19/24 MTNXS2047500769 E.ON SE MTN 19/24AU3CB0266013 VW FI.S.AUS. 19/24FR0128379429 FRANKREICH 24/24 ZODE000HLB7077 LB.HESS.THR.CARRARA02ZK/2XS1870373104 GRENKE FIN. 18/24 MTNIT0005466153 CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.