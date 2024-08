© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Das Immobilienunternehmen liegt mit seinen Halbjahreszahlen im Soll und bestätigt die Prognose. Warburg Research hebt den Daumen bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Die Hintergründe.Das Immobilienunternehmen hat sich auf Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittelgroßen Städten in Deutschland spezialisiert. Wie die jüngsten Zahlen zeigen, hat das kontinuierliche Wachstum des Immobilienportfolios zu einem Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 13,2 Millionen Euro geführt. "Die guten Halbjahreszahlen haben unsere Erwartungen erfüllt", schreibt Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research. "In diesem schwierigen Marktumfeld profitiert die Defama weiterhin von ihrem ausgezeichneten Zugang zu …