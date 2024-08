Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor erhält Baugenehmigungen für drei Windparkprojekte und erwartet Baubeginn für weitere Projekte

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat im August 2024 drei Baugenehmigungen für Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 116 Megawatt in Deutschland erhalten. Für weitere Projekte sollen in Kürze die Errichtungstätigkeiten aufgenommen werden.

Im August 2024 hat Energiekontor drei Baugenehmigungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...