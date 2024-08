DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Japans Verbraucherpreisinflation bleibt im Juli über dem BoJ-Ziel

Die Verbraucherpreisinflation in Japan liegt auch im Juli über dem Zielwert der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent. Damit steigt die Erwartung, dass die Zentralbank die Zinsen erneut anheben wird. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, was auf einen Anstieg der Energierechnungen zurückzuführen ist. Der Anstieg war damit genauso hoch wie im Juni.

BoJ-Gouverneur Ueda bekräftigt Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, signalisiert die Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen. Ueda sagte, die Zentralbank werde weitere Zinserhöhungen anstreben, wenn die Wirtschaft und die Inflation im Einklang mit ihren Prognosen steigen. "Es gibt keine Änderung unserer grundsätzlichen Haltung, den Umfang der geldpolitischen Lockerung in Zukunft anzupassen, wenn wir bestätigen können, dass die Aussichten für die Wirtschaft und die Preise sich eher so entwickeln, wie wir es erwarten", sagte Ueda am Freitag in einer Parlamentssitzung.

Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe steigt im JuniDer Auftragseingang in Bauhauptgewerbe Deutschlands ist im Juni gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, zog er gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent an und lag um 4,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Während der Auftragseingang im Tiefbau um 8,1 Prozent stieg, ging er im Hochbau um 2,8 Prozent zurück. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe sank gegenüber dem Vormonat um 5,4 Prozent und um 4,3 Prozent auf Jahressicht. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent ab.

Kamala Harris nimmt Nominierung für US-Präsidentschaftskandidatur an

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat die Nominierung ihrer Partei für das Präsidentenamt zum Abschluss des Parteitages der Demokraten angenommen. "Im Namen des Volkes, im Namen aller Amerikaner, ungeachtet der Partei, der Ethnie, des Geschlechts oder der Sprache, die Ihre Großmutter spricht, im Namen meiner Mutter und aller, die sich jemals auf ihre eigene unwahrscheinliche Reise begeben haben. Im Namen von Amerikanern wie den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, Menschen, die hart arbeiten, ihre Träume verfolgen und füreinander da sind. Im Namen aller, deren Geschichte nur in der großartigsten Nation der Welt geschrieben werden kann, nehme ich Ihre Nominierung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an", sagte Harris unter Beifall.

Gaza-Waffenstillstand bislang auch an Agypten gescheitert

Die US-Regierung hat sich beeilt, die letzten verbliebenen Meinungsverschiedenheiten aus der Welt zu schaffen, die ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas verhindern. Nun ringt sie auch mit einem wachsenden Streit zwischen Israel und Ägypten. Im Mittelpunkt steht die Forderung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dass israelische Truppen entlang der 9-Meilen-Grenze zwischen Gaza und Ägypten, bekannt als der Philadelphi-Korridor, bleiben dürfen, den Israel als Schmuggelroute für Hamas bezeichnet.

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Aug -13 (Juli: -13)

GfK-Verbrauchervertrauen Aug PROGNOSE: -12

GfK-Verbrauchervertrauen Aug -13 (Juli: -13)

SCHWEDEN

Juli Arbeitslosenzahl 454.000

Juli Arbeitslosenquote 7,7%

Juli Arbeitslosenquote 7,7%

SINGAPUR

Verbraucherpreise Juli +2,4% gg Vj (PROG: +2,5%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,5% (Juni: +2,9%) gg Vj

