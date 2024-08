Anleger beim DAX zeigen sich am Freitag besonders aus einem Grund vorsichtig. Trotzdem kann der deutsche Leitindex mit positiven Vorzeichnen eröffnen. Außerdem heute im Fokus der Börsen: Die Aktien von Daimler Truck nach einer positiven Studie und die Aktien von Nestle nach einem unerwarteten Chefwechsel. Der DAX hat am Freitag weiter moderat zugelegt. Unterstützung kommt aus den USA, denn dort deutet sich nach einem Rücksetzer am Vortag ein freundlicher ...

