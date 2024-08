Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung werden heute die Ausführungen von FED-Chef Powell auf dem geldpolitischen Symposium der FED in Jackson Hole erwartet, so die Analysten der Helaba.Auch andere Notenbanker würden dort reden, das Augenmerk richte sich aber eindeutig auf Powell. So habe das FOMC-Sitzungsprotokoll vom Juli in dieser Woche gezeigt, dass die US-Notenbank auf die Zinswende hinarbeite. Eine breite Mehrheit der FOMC-Mitglieder, so sei zu lesen gewesen, würden Entwicklungen bei der Inflation und am Arbeitsmarkt sehen, die eine Zinssenkung beim folgenden Meeting Mitte September rechtfertigen würden. Einige Mitglieder hätten dies sogar bereits für den Julitermin gegeben gesehen. ...

