Ross Stores: Gap Up vor den Quartalszahlen! >>> TICKERSYMBOL: ROST

Widerstandszone wird zur Unterstützung bei der Ross-Stores-Aktie!

Paradies für Schnäppchenjäger: Preise 20 - 60 % unter UVP!

Ross Stores (ROST) - ISIN US7782961038

Rückblick: Im Chart erkennen wir gleich drei Gap Ups, wobei das letzte bereits deutlich vor den Quartalszahlen erfolgte, die am gestrigen Donnerstag verkündet wurden. Offenbar ist hier im Vorfeld bereits etwas durchgesickert. Mit dem neuen Pivot- und Allzeithoch konnte die Ross-Stores-Aktie einen neuen Aufwärtstrend etablierenund die ehemalige Widerstandszone um 152 USD bildet die neue Unterstüzung.

Ross-Stores-Aktie: Chart vom 22.08.2024, Kürzel: ROST Kurs: 152.52 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre nun eine Seitwärtsbewegung von ein bis zwei Tagen, so dass sich die gleitenden Durchschnitte dem aktuellen Kursniveau etwas annähern könnten. Sobald sich ein Bounce andeutet, könnten wir mit einem Long Trade mit Kursziel zum zuvor genannten Hoch aufspringen.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die untere gelbe Linie gerissen wird, könnten wir versuchen, am unteren Rand der Kurslücke noch günstiger in die Ross-Stores-Aktie einzusteigen. Es könnte aber auch sein, dass das Papier noch weiter abfällt und wir ganz die Finger davon lassen sollten. Der nächste Earningstermin ist erst in rund drei Monate, so dass auch ein länger laufender Swingtrade denkbar ist.

Meinung:

Ross Stores ist ein Paradies für Schnäppchenjäger und bietet Kleidung und Wohnaccessoires rund 20 bis 60 Prozent günstiger an als andere Händler. Mit seinem Angebot trifft das Unternehmen derzeit den Nerv des Marktes und profitert darüberhinaus von gesunkenen Frachtkosten. In Summe führte dies zu einem überrachend guten zweiten Quartal. Trader könnten auf den frisch etablierten Aufwärtstrend aufspringen und von einer neuen Rallye profitieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 20.74 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 298.42 Mio. USD

Meine Meinung zu Ross Stores ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18407846-ross-stores-announces-quarterly-dividend

Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.