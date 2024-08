Mainz (ots) -Viele Menschen träumen von einer schönen und ebenmäßigen Haut - auch im Alter. Doch gerade da zeigen sich die Folgen von zu viel Sonne oder schlichtweg Alterungserscheinungen, gegen die handelsübliche Pflegeprodukte nicht ankommen. Dr. Jennifer Quist und Prof. Dr. Dr. Sven Quist leiten ein großes Haut- und Laserzentrum in Mainz, das sich unter anderem auf nicht- beziehungsweise minimal-invasive Verfahren für Facelifting und Bodyshaping spezialisiert hat. Dazu zählt unter anderem nun ganz neu in Deutschland ihr neues Projekt UltraClear®. Wie dieses Verfahren zur Faltenglättung abläuft, erfahren Sie hier.Mit zunehmendem Alter hinterlassen Sonneneinstrahlung, Schadstoffe und Schwerkraft sichtbare Spuren auf der Haut. Ohne Unterstützung ist die Haut zudem immer weniger in der Lage, abgestorbene Zellen zu entfernen und neue Zellen auf natürliche Weise zu bilden. Dies führt nicht selten zu Falten, Flecken, Rötungen, Äderchen, Narben, einem matten Hautton und einer rauen Hauttextur - für viele Menschen ein Grund, sich in ihrer Haut nicht mehr wohlzufühlen. Wer dagegen vorgehen möchte, muss neben der Wahl des richtigen Arztes auch die passende Behandlungsmethode finden. Eine beliebte Option ist das sogenannte Skin Resurfacing, bei dem mittels Laser die Haut geglättet wird. "Die UltraClear®-Behandlung reduziert nicht nur Knitterfältchen, Flecken und Rötungen, sondern ermöglicht oberflächliche Glättung der Haut bis zu einem Lifting, hilft aber auch bei hartnäckigen Narben wie auch Aknenarben - und das ohne chirurgischen Eingriff", erklären Dr. Jennifer Quist und Prof. Dr. Dr. Sven Quist."Die Behandlung ist dadurch nicht nur schmerzarm, sondern es entstehen auch deutlich geringere Ausfallzeiten im Vergleich zu einem klassischen Laser-Resurfacing oder einem starken Peeling", fügen die Dermatologen hinzu. Dr. Jennifer Quist und Prof. Dr. Dr. Sven Quist leiten die Dermatologie Quist, ein modernes Haut- und Laserzentrum in Mainz. Mit einem Team von über zehn Ärzten bieten sie umfassende Hautmedizin, von der Hautkrebsvorsorge über Allergologie bis hin zur Ästhetik. Das hauseigene Labor führt Diagnosen in Allergologie, Mykologie, Virologie und dermatohistopathologischer Diagnostik durch. Ein Schwerpunkt liegt auf ästhetischer Medizin, wobei neben operativen Methoden und Injektionen (Lipolyse, Filler, Botox) vor allem nicht-invasive Verfahren wie Ultraschall-Lifting (Ultherapy® und Sofwave), Radiofrequenz und elektromagnetische Muskelstimulation angeboten werden. Diese Methoden fließen in maßgeschneiderte Individualkonzepte ein und bieten individuelle Lösungen für ihre Patienten.So funktioniert die UltraClear® MethodeUltraClear® ist der weltweit erste FDA-zugelassene MID IR-Faserlaser zur Gesichtsverjüngung, der mehrere Hautschichten von der Oberfläche bis zur mittleren Dermis behandelt. Er entfernt die äußeren, geschädigten Hautschichten und erwärmt die darunter liegenden Bereiche präzise - das regt die Haut zur Heilung an, fördert die Bildung neuer Zellen und steigert die Produktion von Kollagen und Elastin. "Das Ergebnis ist eine glattere, klarere und jugendlichere Haut mit strahlendem Teint, erklärt Dr. Jennifer Quist.UltraClear® nutzt erstmals Kaltfaser-Laserstrahlen, um beschädigte Epidermiszellen zu entfernen und Hautunregelmäßigkeiten zu beseitigen, während Nebenwirkungen und Schmerzen minimiert werden. Dank seiner exzellenten Strahlqualität liefert der Laser gleichmäßige Ergebnisse beim Hautresurfacing. Weit mehr als ein tiefes Peeling stimuliert UltraClear® das Wachstum neuer Hautzellen und fördert die Bildung von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure durch kontrollierte thermische Energie, die den natürlichen Heilungsprozess der Haut anregt. Ein weiterer Vorteil liegt in der deutlich kürzeren Abheilzeit, die einen schnelleren Eintritt in das Berufsleben ermöglicht. Darüber hinaus ist die Behandlung bei allen Hauttypen möglich, so kann auch dunklere Haut behandelt werden, ohne dass es zu deutlichen Pigmentverschiebungen kommt.Sechs Anwendungen in einem GerätDie fortschrittliche Software von UltraClear® bietet eine Reihe von patientenfreundlichen Behandlungsoptionen, die auf individuelle Bedürfnisse, Lebensstile und Hauttypen abgestimmt sind. Ob für eine schnelle Auffrischung in der Mittagspause oder für umfassende Tiefenverjüngung und Kollagen-Remodeling - UltraClear® gewährleistet Behandlungen mit minimaler Ausfallzeit, geringem Unbehagen und optimalen Ergebnissen. Dabei ermöglicht das Gerät insgesamt sechs Anwendungen:- Beim Clean-Modus werden bis zu 15 Prozent der äußeren Hornhautschicht abgetragen. Das führt zu schnellen Verbesserungen bei Hautbeschaffenheit, Sonnenschäden und Unreinheiten - und das bei minimalem Schmerz.- Der Clear+ Modus entfernt bis zu 80 Prozent der Epidermis und bietet dramatische Fortschritte bei feinen Linien, Falten, Altersflecken, Rötungen und Aknenarben.- Der Ultra-Modus sorgt durch die patentierte 3DIntelliPulse-Technologie für Tiefenverjüngung in der mittleren Dermis, fördert das Wachstum von neuem Kollagen und Elastin und verbessert tiefere Falten, feine Linien und Narben signifikant.- Der UltraClear-Modus kombiniert die Vorteile von Clear+ und Ultra für maximale Ergebnisse, was zu einer glatteren, strafferen und strahlenderen Haut führt.- Der Laser-Coring-Modus liefert herausragende Lifting-Resultate, insbesondere bei tiefen Falten und Narben, und verhilft zu einer sichtbar jüngeren Haut.- Der Chirurgische Modus rundet das Angebot ab und bietet gezielte Lösungen für spezifische Hautprobleme wie die Entfernung störender und abstehender gutartiger Hautmale.Die technischen Daten hinter UltraClear®Der 3DMIRACL-MID IR Ablative Cold Fiber Laser ist die weltweit erste Faserlaserplattform mit einer Wellenlänge von 2.910 nm, optimal für die Interaktion mit Hautgewebe und hoher Wasserabsorption. Er entfernt präzise die äußere Hautschicht und minimiert unerwünschte thermische Schäden, während eine angemessene Koagulation Blutungen und Komplikationen reduziert. Der Laser erreicht durch seine exzellente Strahlqualität und kleine Spotgröße eine gleichmäßige Energieverteilung, reduziert Schmerzen und fördert eine schnelle Heilung. Die hohe Impulswiederholrate und die preisgekrönte X-Y-Scantechnologie ermöglichen gleichzeitig oberflächliche Ablation und tiefe Kollagenremodellierung, was zu äußerst gleichmäßigen und beeindruckenden Ergebnissen führt."UltraClear® bietet durch fortschrittliche Präzisions-Energiesteuerung vielseitige Behandlungsoptionen. Diese reichen von leichten Peelings ohne Ausfallzeit bis hin zu tiefgreifendem Kollagen-Remodeling", sagt Prof. Dr. Dr. Sven Quist abschließend. "Die 3DIntelliPulse®-Technologie kombiniert ablative und koagulative Impulse in der mittleren Dermis, optimiert das Gleichgewicht zwischen kalter und thermischer Energie und ermöglicht maßgeschneiderte Behandlungen mit minimalen Nebenwirkungen."