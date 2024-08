Landau in der Pfalz (ots) -Am 26. August veröffentlicht Sales Angels Mitbegründer Jens Neubeck sein neuestes Buch "Umsatz ist Freiheit - Online-Marketing Strategien für mehr Freiheit im Businessalltag". Das Werk richtet sich an alle Unternehmer und Gründer, die ihre persönliche Freiheit und ihre unternehmerischen Ziele durch praxisnahe Strategien und wertvolle Einblicke in das richtige Marketing erreichen möchten.Mit der jahrelangen Erfahrung im Online-Marketing und zahlreichen Erfolgen für Gründer und Online-Unternehmer, teilt Jens Neubeck in diesem Buch nicht nur sein Fachwissen, sondern auch seine persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Aufbau einer starken Strategie, um die Neukundengewinnung auf ein neues Level zu bringen.Die richtige Online-Marketing-Strategie für Unternehmerische FreiheitIm Fokus stehen neben theoretischen Einblicken konkrete Handlungsempfehlungen, um die richtige Online-Marketing-Strategie direkt in die Umsetzung zu bringen."Umsatz ist Freiheit" zeichnet sich besonders durch seinen praxisnahen, praktikablen Ansatz aus. Anstatt abstrakte Konzepte zu präsentieren, zeigt Jens Neubeck, wie Unternehmer durch den gezielten Aufbau von Sales Funnels und effizientes Marketing ihre Selbstständigkeit nachhaltig aufwerten können. "Denn neben der effektiven Art Neukunden zu gewinnen, ist es mir ein Bedürfnis Unternehmern zu zeigen, wie Unternehmer langfristig Erfolge feiern und eine starke Skalierbarkeit erreichen können."Das Buch ist nicht nur eine Anleitung, sondern eine inspirierende Reise, die Leser ermutigt, neue Wege zu gehen und ihre Ziele mit Klarheit und Entschlossenheit zu verfolgen. Durch die Kombination aus praxisorientierten Ratschlägen und motivierenden Geschichten aus der Unternehmerwelt, stellt "Umsatz ist Freiheit" eine wertvolle Ressource für alle dar, die ihre Zukunftsplanung freier und selbstbestimmter in die Hand nehmen wollen.Pressekontakt:Sales Angels+41 3155 20702info@salesangels.orghttps://www.umsatz-ist-freiheit.com/https://www.salesangels.orgOriginal-Content von: Sales Angels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176027/5849310