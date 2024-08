Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA nimmt über eine Anleihe (ISIN US91282CHT18/ WKN A3LLWD) rund 122,17 Mrd. US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Die Fälligkeit der Anleihe sei für den 15.08.2033 vorgesehen. Die Fremdwährungsanleihe biete einen Kupon in Höhe von 3,875% p.a., wobei die Zinszahlungen halbjährlich erfolgen würden, erstmalig am 15.02.2024. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit würden jeweils 100 Nominale betragen. Moody's vergebe ein Aaa Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 22.08.2024) (23.08.2024/alc/n/a) ...

