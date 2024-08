Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Deutschland refinanziert sich über eine unverzinsliche Schatzanweisung (ISIN DE000BU0E204/ WKN BU0E20) mit einem Volumen von 3 Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Die Zinszahlung sei vorschüssig, die entsprechende Abzinsung werde beim Kauf vorgenommen. Die Zinslaufzeit habe am 01.08.2024 begonnen, die Laufzeit ende am 20.08.2025. Fitch verleihe ein F1+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 22.08.2024) (23.08.2024/alc/n/a) ...

