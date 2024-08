Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Euroraum am 12. September wird stetig größer und ist schon fast sicher, so die Analysten der Nord LB.Warum? Nicht nur in der größten EU-Volkswirtschaft (BRD) schwäche sicht das Lohnwachstum spürbar ab (Rückgang auf 3,1% von 6,2% in Q1/24), auch in der Euro-Zone halte die fallende Tendenz an (Rückgang auf 3,55% von 4,74%). Der Geldmarkt preise derzeit eine September-Zinssenkungswahrscheinlichkeit über 25bp von 98%. Zur Erinnerung: Finanzinstitute würden für überschüssig geparkte Gelder bei der EZB zurzeit 3,75% erhalten. ...

