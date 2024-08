Die BYD-Tochter Denza, an der auch die Mercedes-Benz Group einen kleinen Anteil hält, hat in China den Vorverkauf für ihren neuen Shooting Brake Z9 GT gestartet. Die Preisliste beginnt bei umgerechnet rund 43.000 Euro. Der reguläre Verkauf und die Auslieferungen in China sollen bereits im September beginnen. Denza möchte den Z9 GT zu einem späteren Zeitpunkt auch nach Europa bringen. Das hatte sich mit der öffentlichen Vorführung eines Prototypen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...