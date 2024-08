Das schmerzt: Eine Verkaufsempfehlung durch die Experten der Baader Bank hat die Aktien von K+S heute in einem ansonsten freundlichen Gesamtmarkt belastet. Sie fielen am Vormittag um gut ein Prozent auf 10,53 Euro und damit auf den letzten Platz im MDAX. Das in der laufenden Woche erreichte Tief seit Mai 2021 bei 10,43 Euro rückt damit näher.Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank mahnt zur Vorsicht. Er verweist auf ein schwieriges Geschäftsumfeld. Eher geringe Preise für Feldfrüchte und ...

