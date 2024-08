Espelkamp (ots) -Automatenkönig, Firmenlenker, Wohltäter: Paul Gauselmann hat in seinem Leben alles erreicht. Am 26. August wird einer der letzten aktiven Unternehmer der Nachkriegszeit 90 Jahre alt - und noch immer prägt er die Geschicke der Merkur Group. "Seit 67 Jahren begleitet mich das ständige Hoffen und Bangen um den Erfolg der Unternehmensgruppe", erklärt der Konzernchef. 1957 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit, mittlerweile beschäftigt er 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe ist international erfolgreich und erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von rund vier Milliarden Euro. "Manchmal muss ich mich selbst kneifen", gibt er zu.Dem Zufall hat Paul Gauselmann nie etwas überlassen - und an Glück glaubt er ebenso wenig. Erfindergeist, ein fast schon manischer Perfektionismus und die Gabe, Chancen zu erkennen und zu ergreifen, haben ihn ans Ziel gebracht. Paul Gauselmann wurde 1934 im westfälischen Borghorst geboren. Im Luftschutzbunker erlebte er die Bedeutung des Spiels und verstand, wie wichtig es ist, dass Menschen einen Ausgleich zum Alltag haben, der sie auf andere Gedanken bringt. Dieser Idee folgend, machte er sich als Aufsteller von Musikautomaten selbstständig. Dann begann ein beispielloser Aufstieg: Das erste selbstentwickelte Geldspielgerät Merkur B (1976) war direkt ein Kassenschlager. Wenige Jahre später folgt der Merkur Disc, bei dem sich erstmals Scheiben statt Walzen drehten und der mit 40.000 verkauften Exemplaren noch immer das am meisten verkaufte Geldspielgerät aller Zeiten ist.Nur sieben Jahre nach dem ersten Geldspielgerät hatte er in Deutschland bereits einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent erreicht. Auch an anderer Stelle revolutionierte er den Status quo: Paul Gauselmann erfand die moderne Spielstätte, die er nach dem Konzept eines Drei-Sterne-Hotels entworfen hatte. In ganz Europa wurden fortan Merkur-Spielstätten eröffnet, die lachende Sonne wurde zum Synonym für Spielfreude. Ein starkes Standbein in Großbritannien und der Einstieg im Bereich Spielbanken entpuppten sich als richtige Weichenstellungen. Auch bei den Sportwetten sowie beim Online-Spiel - dem Geschäft der Zukunft - erwarb die Unternehmensgruppe Kompetenzen. Neben seiner Tätigkeit als erfolgreicher Unternehmer setzte er sich immer auch für die gesamte Branche ein. 38 Jahre führte er den Verband der Deutschen Automatenindustrie (VDAI) als Vorsitzender.In seinem Wohnort Espelkamp und der gesamten Region hat er sich als großzügiger Spender einen Namen gemacht. So hat die eigene Stiftung seit Bestehen rund fünf Millionen Euro ausgeschüttet. Als Privatmann hat er in den vergangenen Monaten sogar etwa 20 Millionen Euro gespendet. Während er der Stadt Espelkamp 8,7 Millionen Euro spendete, bedachte er die Stadt Lübbecke mit fünf Millionen Euro. Außerdem finanziert er den Bau von zwei Kindergärten in Espelkamp mit rund sechs Millionen Euro.Pressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@merkur.comMobil: 0171 / 9745712Merkur Group im Internet: merkur.groupOriginal-Content von: Merkur Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13139/5849311