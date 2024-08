Ulrich Brockmann, Leiter Investor Relations der Fielmann-Gruppe, präsentierte auf der German Select Conference von mwb research die Positionierung des Unternehmens als Qualitätswert im deutschen Markt. Fielmann, unangefochtener Marktführer im deutschen und europäischen augenoptischen Einzelhandel, setzt auf Digitalisierung, Internationalisierung und Generationswechsel. Der Wettbewerbsvorteil von Fielmann liegt in seinem produktivitätsorientierten Ansatz, der beste Preise für die Kunden ermöglicht. Die Strategie Vision 2025 des Unternehmens verlagert den Fokus vom Umsatzwachstum auf die Steigerung der Rentabilität und zielt darauf ab, die EBITDA-Marge bis 2025 von 21 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen. Das Wachstum von Fielmann zeigt sich in der Expansion in neue Märkte, in strategischen Akquisitionen in Spanien und den USA, im Cross-Selling in angrenzende Produktkategorien wie Hörgeräte. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 66,00 und sehen das Unternehmen in einem strukturell wachsenden Markt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





